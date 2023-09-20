Такое разное лечение: в Катаре развивают генные технологии, не забывая о хиропрактике

Рынок медицинских услуг Катара поражает разнообразием. Страна активно инвестирует в разработки и новейшие технологии, дополняя науку древними знаниями хиропрактиков и мастеров аюрведы.

В этом выпуске программы "Катар 365"мы обсуждаем инновации в системе здравоохранения Катара. С 2017 года в сектор инвестировано более 6 миллиардов долларов США - в том числе на поддержку стартапов, использующих новейшие технологии.

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Доктор на экране

Среди них - Avey, разработчик универсального приложения для оказания медицинской помощи. Работа велась на базе Катарского научно-технологического парка (Qstp), новинка увидела свет в 2017 году. Сегодня ею пользуются более 1,2 миллиона человек в 175 странах мира. Приложение Avey, созданное на основе искусственного интеллекта, помогает провести самодиагностику, связывает пользователей с врачами и выполняет функции онлайн-аптеки.

"Наша цель - обеспечить каждому пациенту индивидуальный подход, - говорит Мохаммад Хаммуд, основатель и генеральный директор Avey. - Если вы почувствовали недомогание, подключайтесь!"

Приложение проанализирует ваши жалобы и запустит двухминутный уточняющий диалог. По его результатам вам поставят дифференциальный диагноз.

С Avey любой обладатель смартфона может получить помощь, и заказать лекарства, не выходя из дома. В компании убеждены, что творят настоящую революцию в сфере здравоохранения.

Приложение заменит медцентр. Euronews

И это - лишь одна из многих историй успеха, родившихся благодаря программе инноваций и инкубации Катарского научно-технологического парка. Организация помогла вывести на рынок множество идей и продуктов, поддерживая стартапы и молодых предпринимателей. "Мы помогаем им на первых этапах разработки идеи, затем - на этапе становления компании и продукта и, наконец, в коммерциализации и масштабировании", - отмечает Кристина Уррутия, менеджер по инвестициям Qstp. - Мы разработали различные программы: от запуска бизнеса до его поддержки через наставничество. Наконец, у нас есть венчурный фонд для поддержки финансовых потребностей".

Группа Avey не намерена останавливаться на достигнутом. Мохаммад Хаммуд рассказывает: "С лета прошлого года мы занимаемся разработкой языковой модели, которая позволяет людям естественным образом формулировать жалобы на здоровье в приложении Avey. Идея том, чтобы вы могли сказать: "У меня сегодня болит голова. Можно узнать почему?". Avey переведет ваш устный посыл в текст, затем проведет его семантический анализ, считывая определенные симптомы, и трансформирует их в диагностическую модель искусственного интеллекта".

Разворачивая этот сервис, Avey приближает эру проникновения искусственного интеллекта в сферу заботы о здоровье.

Анализ ДНК для профилактики заболеваний

Очень многое в том, кто мы есть, определено в ДНК. Можно ли предотвратить некоторые заболевания, зная больше о генетике и о том, как мы появились на свет? В группе Sidra Medicine доктор Сара Томей рассказывает и показывает свою передовую лабораторию. "За последние два десятилетия я наблюдала стремительный рост числа геномных технологий, - говорит Томей, - В 2003 году опубликован первый проект генома человека. Однако этот черновой вариант не был полным: он представлял собой около 92% генома человека. 8% еще не были доступны. По мере совершенствования технологий на рынке появилось много новых платформ, в том числе и для секвенирования с длинным прочтением. Именно такими платформами мы располагаем в компании Sidra. Это означает, что теперь мы знаем полную последовательность генома человека - знаем последовательность 3 миллиардов пар оснований 23 хромосом. Это очень ценная информация, поскольку она поможет нам понять, как изменяются геномы человека и как вновь обнаруженные варианты влияют на здоровье и болезни".

Секрет излечения - и в генных технологиях. Euronews

Примечательно, что доктор Томей сотрудничает с археологической группой Музеев Катара. Почему? "Проект направлен на то, чтобы лучше понять доисторическое общество, проживавшее на территории Катара. Ближний Восток и Катар - это перекресток, где встречаются Африка, Европа и Азия, - поясняет Томей. - Благодаря такому географическому положению Ближний Восток и наша страна сыграли центральную роль в эволюции человека, обеспечив площадку для миграции между Африкой и Азией. Наша цель - восполнить пробелы в знаниях и предоставить больше информации о доисторическом обществе, которое населяло этот регион, и сделать вывод об эволюционных процессах".

Как достичь равновесия?

Не только стартапы меняют облик современной медицины. В Катаре наблюдается рост спроса на дополнительные и альтернативные методы лечения. Все большее число людей ставят на холистический подход.

Доктор Мажди Абудайех - опытный мануальный терапевт, он помогает в решении многих проблем: реабилитирует после травм, выправляет осанку, снимает хронические боли... Бабер Рахил, профессиональный спортсмен и постоянный клиента терапевта. Почему? "Уже после первой встречи с доктором Мажди я увидел большую разницу в плане осанки, - вспоминает он. - Мои плечи встали на место. И когда я пришел на тренировку, то заметил, что дискомфорт из плечевого пояса ушел. Таким образом, уже после первого приема есть огромный прогресс".

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Здоровье - это равновесие. Euronews

Доктор Мажди Абудайех лечит пациентов свыше 15 лет. Он решил стать мануальным терапевтом после того, как сам с помощью хиропрактики вылечился от постоянных болей в шее. "Когда я прошел первое мануальное лечение для шеи, то потом не болел, - рассказывает он. - Ну, может быть, пару раз простужался за всю жизнь. Для меня это было достаточным доказательством научной составляющей хиропрактики, и я решил стать терапевтом".

Еще одна популярная альтернатива - древнеиндийский холистический подход, известный как аюрведа. Remedy Centre в Духайле первым в стране был одобрен правительством. А Решми Виджаякумар - первый терапевт, получивший лицензию в Катаре. "У нас есть методики работы с разными проблемами, - рассказывает она. - Их все можно разрешить естественным и целостным способом, устранив первопричину недуга. То есть мы выводим болезнь из организма, а не подавляем симптомы".

Терапевты в Remedy проходят обучение в Индии, оттуда же привозят лечебные средства и оборудование, что обеспечивает полную аутентичность.