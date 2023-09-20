Такое разное лечение: в Катаре развивают генные технологии, не забывая о хиропрактике

Рынок медицинских услуг Катара поражает разнообразием. Страна активно инвестирует в разработки и новейшие технологии, дополняя науку древними знаниями хиропрактиков и мастеров аюрведы.
В этом выпуске программы "Катар 365"мы обсуждаем инновации в системе здравоохранения Катара. С 2017 года в сектор инвестировано более 6 миллиардов долларов США - в том числе на поддержку стартапов, использующих новейшие технологии.
Доктор на экране
Среди них - Avey, разработчик универсального приложения для оказания медицинской помощи. Работа велась на базе Катарского научно-технологического парка (Qstp), новинка увидела свет в 2017 году. Сегодня ею пользуются более 1,2 миллиона человек в 175 странах мира. Приложение Avey, созданное на основе искусственного интеллекта, помогает провести самодиагностику, связывает пользователей с врачами и выполняет функции онлайн-аптеки.
"Наша цель - обеспечить каждому пациенту индивидуальный подход, - говорит Мохаммад Хаммуд, основатель и генеральный директор Avey. - Если вы почувствовали недомогание, подключайтесь!"
Приложение проанализирует ваши жалобы и запустит двухминутный уточняющий диалог. По его результатам вам поставят дифференциальный диагноз.
С Avey любой обладатель смартфона может получить помощь, и заказать лекарства, не выходя из дома. В компании убеждены, что творят настоящую революцию в сфере здравоохранения.
И это - лишь одна из многих историй успеха, родившихся благодаря программе инноваций и инкубации Катарского научно-технологического парка. Организация помогла вывести на рынок множество идей и продуктов, поддерживая стартапы и молодых предпринимателей. "Мы помогаем им на первых этапах разработки идеи, затем - на этапе становления компании и продукта и, наконец, в коммерциализации и масштабировании", - отмечает Кристина Уррутия, менеджер по инвестициям Qstp. - Мы разработали различные программы: от запуска бизнеса до его поддержки через наставничество. Наконец, у нас есть венчурный фонд для поддержки финансовых потребностей".
Группа Avey не намерена останавливаться на достигнутом. Мохаммад Хаммуд рассказывает: "С лета прошлого года мы занимаемся разработкой языковой модели, которая позволяет людям естественным образом формулировать жалобы на здоровье в приложении Avey. Идея том, чтобы вы могли сказать: "У меня сегодня болит голова. Можно узнать почему?". Avey переведет ваш устный посыл в текст, затем проведет его семантический анализ, считывая определенные симптомы, и трансформирует их в диагностическую модель искусственного интеллекта".
Разворачивая этот сервис, Avey приближает эру проникновения искусственного интеллекта в сферу заботы о здоровье.
Анализ ДНК для профилактики заболеваний
Очень многое в том, кто мы есть, определено в ДНК. Можно ли предотвратить некоторые заболевания, зная больше о генетике и о том, как мы появились на свет? В группе Sidra Medicine доктор Сара Томей рассказывает и показывает свою передовую лабораторию. "За последние два десятилетия я наблюдала стремительный рост числа геномных технологий, - говорит Томей, - В 2003 году опубликован первый проект генома человека. Однако этот черновой вариант не был полным: он представлял собой около 92% генома человека. 8% еще не были доступны. По мере совершенствования технологий на рынке появилось много новых платформ, в том числе и для секвенирования с длинным прочтением. Именно такими платформами мы располагаем в компании Sidra. Это означает, что теперь мы знаем полную последовательность генома человека - знаем последовательность 3 миллиардов пар оснований 23 хромосом. Это очень ценная информация, поскольку она поможет нам понять, как изменяются геномы человека и как вновь обнаруженные варианты влияют на здоровье и болезни".
Примечательно, что доктор Томей сотрудничает с археологической группой Музеев Катара. Почему? "Проект направлен на то, чтобы лучше понять доисторическое общество, проживавшее на территории Катара. Ближний Восток и Катар - это перекресток, где встречаются Африка, Европа и Азия, - поясняет Томей. - Благодаря такому географическому положению Ближний Восток и наша страна сыграли центральную роль в эволюции человека, обеспечив площадку для миграции между Африкой и Азией. Наша цель - восполнить пробелы в знаниях и предоставить больше информации о доисторическом обществе, которое населяло этот регион, и сделать вывод об эволюционных процессах".
Как достичь равновесия?
Не только стартапы меняют облик современной медицины. В Катаре наблюдается рост спроса на дополнительные и альтернативные методы лечения. Все большее число людей ставят на холистический подход.
Доктор Мажди Абудайех - опытный мануальный терапевт, он помогает в решении многих проблем: реабилитирует после травм, выправляет осанку, снимает хронические боли... Бабер Рахил, профессиональный спортсмен и постоянный клиента терапевта. Почему? "Уже после первой встречи с доктором Мажди я увидел большую разницу в плане осанки, - вспоминает он. - Мои плечи встали на место. И когда я пришел на тренировку, то заметил, что дискомфорт из плечевого пояса ушел. Таким образом, уже после первого приема есть огромный прогресс".
Доктор Мажди Абудайех лечит пациентов свыше 15 лет. Он решил стать мануальным терапевтом после того, как сам с помощью хиропрактики вылечился от постоянных болей в шее. "Когда я прошел первое мануальное лечение для шеи, то потом не болел, - рассказывает он. - Ну, может быть, пару раз простужался за всю жизнь. Для меня это было достаточным доказательством научной составляющей хиропрактики, и я решил стать терапевтом".
Еще одна популярная альтернатива - древнеиндийский холистический подход, известный как аюрведа. Remedy Centre в Духайле первым в стране был одобрен правительством. А Решми Виджаякумар - первый терапевт, получивший лицензию в Катаре. "У нас есть методики работы с разными проблемами, - рассказывает она. - Их все можно разрешить естественным и целостным способом, устранив первопричину недуга. То есть мы выводим болезнь из организма, а не подавляем симптомы".
Терапевты в Remedy проходят обучение в Индии, оттуда же привозят лечебные средства и оборудование, что обеспечивает полную аутентичность.