Juan Carlos de Santos

На последних майских выборах Народной партии перешли голоса почти исчезнувших с ландшафта центристов из движения "Граждане". Лидерами опросов называют и социалистов, которым на руку сыграл кризис в партии "Подемос".

От всеобщих выборов в Испании социологи ожидают большого числа голосов за две крупные традиционные партии.

Трудно представить такой расклад применительно к другим европейским странам, где политический ландшафт более фрагментирован. В чём причина? Эксперты называют несколько факторов. Один из них - кризис, который переживают формации, образовавшиеся на волне народного возмущения. В избирательные бюллетени не вкчлючены ни левая партия "Подемос", ни центристская партия "Граждане".

_"Люди устали от того, что проекты, на которые возлагали очень большие надежды, в итоге оказались блефом",_- говорит Эупрепио Падула, эиспанский политолог.

"Когда наступает разочарование в политике, могут произойти две вещи: либо вы идёте за популистами, которые продают вам лёгкие способы решения сложной проблемы, либо вы идёте по пути "эффективного голосования" за партией, которую вы уже знаете. Именно это происходит сейчас в Испании", - добавляет он.

От двухпартийной к двухблоковой системе

Испанское общество прошло разные этапы: от двухпартийности к многопартийности, а теперь к "библоквизму" или двухблоковой системе, как её называют эксперты. Хотя крупные партии всё ещё пользуются поддержкой, они по-прежнему зависят от альянсов с "Вокс" (Vox) или "Сумар"(Sumar). Только в блоке у них есть шанс получить абсолютное большинство.

"В настоящее время ситуация принимает форму "два на два". Поскольку мы видим, что Народная партия и социалисты лидируют и борются за первую позицию, а за третью строчку сражаются "Сумар" и "Вокс", - поясняет Феррандис.

Закон о выборах даёт преимущество Народной партии и социалистам

Камнем преткновения для обеих партий всегда было избирательное законодательство Испании, которое придает больший вес голосам из провинций, где голосуют, как правило, за традиционные движения. Малым партиям труднее получить места, они не могут протиснуться между традиционными крупными партиями, которые имеют преимущество.

"У нас большое значение имеют малые и средние избирательные округа. Из-за пропорций по отношению к численности населения, их меньшинство имеет бОльшее представительство. И оно играет бОльшую роль в принятии решений"__, - говорит Хосе Пабло Феррандис, глава аналитического института IPSOS.

В сравнении с провинциями, по сути, испанские города имеют меньший электоральный вес, а значит - меньше влияния.

"У вышеперечисленных партий нет того преимущества (которое есть у НП и социалистов) ни в одной соцгруппе, ни в одной возрастной категории, на на одной территории, даже из тех, куда никто ещё не добирался", - поясняет Феррандис.

Пандемия и война не повлияли на крупные партии так, как кризис 2008 г.

По мнению Хосе Пабло Феррандиса, ещё одна причина, по которой традиционные партии смогли удержаться на плаву, заключается в том, что нынешние потрясения не оказали особого влияния на политическую ситуацию. То есть они не стали предпосылкой к появлению новых партий. Каждая из существующих - по-своему пережила трудности и у каждой - они возникли по своим причинам.

Разница с кризисом 2008 года в том, что на этот раз не проводили сокращения и перестановки. Они взяли на вооружение метод расширения и начали объединяться в блоки. Это не сказалось на раскладе сил в регионах и стране в целом.

"Пандемия, даже война в Украине, опыт Европы наводят избирателей на мысль о том, что нужен менее радикальный вариант, который бы в меньшей степени затрагивал граждан, средний класс, чем это было в 2008 году. Всё это позволило традиционным партиям укрепиться", - подчёркиевает Феррандиз.

"Граждане" отказались от участия, "Подемос" нашёл выход

"Граждане" утратили поддержку значительного числа избирателей, вплоть до того, что партия решила не участвовать в грядущих выборах. "Подемос" сохранила более ли менее прочные позиции, но лишь за счёт объединения с другими политическими силами.

По мнению Феррандиса, стратегия первых была неудачной. "Это было стратегически неверное решение, когда "Граждане" вдруг стали чётко позиционировать себя как движение правого фланга".

Со своей стороны, Падула указывает на "череду фатальных ошибок" и отсутствие "самокритики", что привело к "полному исчезновению" партии_._

Это укрепило позиции НП за которую, по данным испанской прессы, хотят голосовать большинство испанцев.

"Подемос" же сильно пострадала на региональных выборах в мае, потеряв представительство в Мадриде. Партии пришлось присоединиться к левому объединению "Сумар", чтобы иметь возможность участвовать в выборах и избежать электоральной фрагментации, которая, по мнению экспертов, могла бы повлиять на нее еще больше.

"Это исключило бы возможность повторного формирования левого правительства", - отмечает Феррандис. Хотя он отмечает, что электоральная база "Подемос" всегда была очень прочной. Они могли бы закрепиться на уровне 9-10% голосов, чего точно бы не произошло с "Гражданами", люди перестали им доверять очень быстро и все почти одновременно".

У "Подемос" дела в коалиции идут не так хорошо, как у СП

На популярности "новых левых" сказалась их работа в правительстве. Например, процесс рассмотрения некоторых законопроектов, таких как закон Solo Sí es Sí, ("Да и только да"). Он закрепляет принцип согласия как основовполагающий в сексуальных отношениях. Однако процесс принятия документа не понравился парламенту. В течение нескольких месяцев в него пришлось вносить изменения, поскольку, по мнению его сторонников, он привел к нежелательным последствиям, например, к сокращению сроков наказания для насильников.

По мнению экспертов, закон, призванный помочь левым, в итоге обернулся для них потерей поддержки избирателей.

"Никто не станет отрицать, что оно хорошо справлялось с задачами, даже экономического плана. Но верно и то, что это было коалиционное правительство, работа которого была отмечена множеством разногласий между основными силами. Ему пришлось договариваться со сторонниками независимости, с Bildu (движение "Единство Страны басков", которое связывают с террористической организацией ЭТА), с рядом политических сил, которых в Испании до сих пор не очень любят", - утверждает наш собеседник Эупрепио Падула.

По мнению Феррандиса, СП также пострадала от недочётов в раоботе кабмина. Но будучи главой правительства, "лидер партии, входящей в коалицию, к которой он принадлежит, как правило, имеет или получает все электоральные и политические преимущества".

"Изменилось общественное настроение".

Оба эксперта сходятся во мнении, что предпочтения избирателей изменились.

Эупрепио Падула,отмечает, что "при разочаровании в политике возможны два варианта: либо вы идёте за популистами, которые продают вам лёгкие способы решения сложной проблемы, либо вы голосуете за уже известную вам партию, что и происходит сейчас в Испании". "Лично я думаю, что избиратели ищут решение, которое, как им кажется, будет иметь меньше негативных последствий", - заключает он.