Испания: последние приготовления к всеобщим выборам

Избирательные участки в Испании откроются в воскресенье. Выборы пришлись на период летних отпусков. Многие уже проголосовали по почте.

Нынешние парламентские выборы в Испании приходятся на горячий период летних отпусков. Голосование на избирательных участках начнётся в воскресенье, когда миллионы испанцев, скорее всего, будут находиться вдали от своего места жительства. Многие из них уже выполнили свой гражданский долг, сообщив о своём выборе по почте - эта форма голосования продлена до пятницы. У других есть еще один день, чтобы сделать выбор среди четырёх основных партий.

Досрочные всеобщие выборы премьер-министр социал-демократ Педро Санчес объявил после того как его партия проиграла региональные выборы, уступив консерваторам. Согласно опросам, эти две политические силы и станут основными конкурентами в борьбе за парламнентское болшиснство.