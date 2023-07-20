Досрочные выборы в Испании стали неожиданностью для Брюсселя

Jaime Velázquez

На председательство Испании в Европейском совете институты ЕС возлагали большие надежды.

Ротационное председательство Испании в Европейском совете должно было стать кульминацией полномочий премьер-министра Педро Санчеса.

Но фиаско на местных выборах заставило его назначить досрочные выборы, в то время как и Испания, и Евросоюз возлагали на это председательство большие надежды.

"Действительно, с точки зрения европейских институтов, объявление досрочных выборов 23 июля стало большой неожиданностью", — говорит социолог Мануэль де ла Фуэнте (Harmon Consulting).

Из Брюсселя внимательно следят за выборами, в которых участвуют Социалистическая партия Педро Санчеса и Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо.

Наибольшее беспокойство вызывает вхождение в коалиционное правительство ультраправой партии Vox, что может приблизить Испанию к происходящему в Польше, Венгрии или Италии под руководством Джорджи Мелони.

"При этом, правда, две основные партии - Народная и Социалистическая - исключили из своих предвыборных кампаний все, что связано с Брюсселем и Европейским Союзом. Другими словами, они друг с другом согласны, есть гармония", — говорит социолог Мануэль де ла Фуэнте (Harmon Consulting).

На кону оказались важные европейские соглашения в сфере миграционной политики и экологический перехода.

"Существует дискурс с некоторым отрицательным подтекстом, который может хорошо работать для электорального популизма, но с точки зрения госуправления, а не политики, он не работает. В других областях, например, в дебатах по миграции, я считаю, что Народной партии было бы неразумно идти на уступки по чувствительным вопросам", — говорит социолог Мануэль де ла Фуэнте (Harmon Consulting).

Из Мадрида передает корреспондент Euronews Хайме Веласкес: "Последние опросы общественного мнения показывают, что абсолютного большинства не набирается и в предстоящее воскресенье, 23 июля, кресло председателя испанского правительства достанется кому-то с небольшим перевесом голосов. Ожидается нервная ночь... Также в Брюсселе".