Одесса пережила "самую масштабную атаку" с начала войны

Euronews

Вторую ночь подряд в портовом городе гремят взрывы. Повреждена критически важная инфраструктура, включая зерновые и нефтяные терминалы, несколько жилых домов. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Серии авиаударов подверглась минувшей ночью Одесса. По меньшей мере 12 человек, включая ребёнка, пострадали. Как сообщают украинские власти, средствами ПВО были сбиты российские крылатые ракеты и беспилотники. Их обломками и взрывной волной повредило жилые дома. Это была "самая масштабная атака с начала войны", сказал мэр портового города.

Взрывы гремят здесь вторую ночь подряд. Затронута критически важная инфраструктура, включая зерновые и нефтяные терминалы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ВС "сознательно целились" по объектам, которые задействованы в рамках сделки по экспорту зерна.

Минобороны России, в свою очередь, рапортует об уничтожении хранилищ топлива объёмом около 70 тыс. тонн в районе Одессы и Николаева, а также объектов, где якобы готовились теракты с применением безэкипажных катеров.

Ранее Москва объявила об "акции возмездия" за подрыв Крымского моста. Путин назвал инцидент преступлением, возложив ответственность на Киев.

Тот косвенно подтвердил свою причастность: в СБУ пообещали раскрыть детали операции, но позже.

Между тем, представители МЧС России в Крыму заявили, что более 2200 человек были эвакуированы из четырёх населенных пунктов из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Причина ЧП не называется.