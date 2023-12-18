Война в Украине: атаки дронов стали интенсивнее

By Euronews

Украина и Россия всё интенсивнее применяют в войне беспилотники. Атака дронов вызвала пожар в Одессе. Митинги в поддержку украинских военнопленных прошли в Польше.

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По мере того как война в Украине приближается к двухлетней отметке, стороны всё интенсивнее используют беспилотники. Утром в понедельник в украинском портовом городе Одессе продолжался разбор завалов после воскресной атаки российских БПЛА. Сообщается, что украинские силы ПВО сбили 20 дронов "Шахед" и одну авиационную управляемую ракету, запущенные из аннексированного Крыма и подконтрольной российскими войсками территории Херсонской области.

Обломки сбитого беспилотника упали на частный дом в Одессе и вызвали пожар. Один человек погиб. Сгорели ещё два жилых дома и склад спортивного инвентаря.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Данные о пострадавших и разрушениях не приводится.

В своей первой предвыборной речи перед тем, как снова баллотироваться на пост главы государства на мартовских выборах, президент РФ Владимир Путин пообещал сделать Россию суверенной и самодостаточной державой. Он также обвинил Запад в безуспешных попытках "посеять внутренние проблемы".

В воскресенье делегаты съезда партии "Единая Россия" на ВДНХ в Москве, единогласно поддержали выдвижение Путина кандидатом на выборы. Открывая съезд, председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что победа Путина "позволит России окончательно побороть все силы, которые угрожают безопасности государства".

Тем временем в Польше прошли митинги с призывом освободить украинских военнопленных. Их участники вышли на улицы с плакатами "Помогите героям Украины" и "Украинские дети жаждут Рождества без войны".

Демонстрации были организованы проживающими в Варшаве и других городах Польши украинцами при поддержке польских активистов.