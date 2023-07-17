Украина признёт причастность к подрыву Крымского моста

Euronews

Как заявил представитель СБУ, детали того, как был устроен "взрыв" раскроют, когда страна "одержит победу" над Россией.

Украина фактически признаёт причастность к подрыву Крымского моста. "Детали операции" будут раскрыты, когда страна "одержит победу" над Россией, об этом заявил спикер СБУ в интервью местным СМИ.Комментируя случившееся, Артём Дехтяренко также сказал, что "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", и Киев "с интересом наблюдает" за этим.

По информации Москвы, обрушение одной из секций моста минувшей ночью произошло вследствие атаки двух надводных беспилотников. Погибших двое. Это супружеская пара, ехавшая на отдых из Белгородской области - Алексей и Наталья Кулик. Они скончались на месте. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она госпитализирована с серьёзными травмами головы и груди.

Автомобильное движение через Керченский пролив остановлено. По обе стороны переправы заблокированными оказались тысячи туристов.

"Мы едем из Новоотрадного. У нас не было связи. Мы ничего не знали. Потом мы поехали и увидели машину ДПС. Нас повернули в другую сторону. Поэтому мы поехали сюда", - рассказывает женщина.

Железнодорожное сообщение восстановлено, утверждает российская сторона. Сколько потребуется времени на ремонтные работы, пока не сообщается.

Крымский мост считается главным в маршруте, по которому ведётся снабжение российский войск. Удар по нему Украина нанесла уже второй раз менее чем за год.

Москва квалифицирует оба инцидента как террористический акт. Также в Кремле заверяют, что в этот раз опоры моста уцелели, разрушен лишь дорожный настил на одном из участков дороги, и повреждения оказались менее серьёзными, чем во время октябрьской атаки.