Россия мстит за Крымский мост

Euronews

Российская "акция возмездия" за выведенный из строя мост в Крым: ракетами и беспилотниками обстреляны портовые города Одесса и Николаев, откуда вывозится украинское зерно.

Это кадры того, что Москва назвала "массированной атакой возмездия" после того, как Украина вновь вывела из строя мост в Крым через Керченский пролив.

Россия направила свои беспилотники на два украинских портовых города - Одессу и Николаев - откуда грузовые суда с зерном традиционно отправлялись в дальние страны. Украина утверждает, что в Одесской области были сбиты 6 ракет и 21 беспилотник. Обломки повредили несколько домов и часть порта. По меньшей мере один человек получил ранения.

Россия, со своей стороны, заявляет, что все цели были поражены, и что её военным удалось "уничтожить объекты, где готовились атаки беспилотных катеров", а также несколько складов горючего в Николаеве, используемых украинской армией.

Тем временем очереди из российских туристов, которые хотят въехать в Крым или выехать из него, продолжают стоять на Керченском мосту, где вышел из строя один из пролётов автомобильной части переправы. В ответ Россия объявила об приостановке действия соглашения об экспорте украинского зерна.

Во вторник Кремль косвенно предупредил Киев, что продолжать отправку зерна без гарантий безопасности со стороны Москвы рискованно.