Нужно ли восстанавливать Каховское водохранилище и ГЭС?

"Интенсивные исследования и действия, которые помогли бы людям адаптироваться к новой реальности и помочь удовлетворять потребности другими, более современными средствами" предлагает эксперт вместо восстановления Каховской ГЭС.

Чуть больше месяца прошло с момента взрыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В ходе российского вторжения в Украину в ночь на 6 июня была разрушена плотина и затоплены десятки населённых пунктов.

Местные жители толкают морозильник для мороженого по затопленной территории Херсона 12 июня 2023 года после повреждения плотины Каховской ГЭС. OLEKSII FILIPPOV/AFP or licensors

Погибли десятки людей, катастрофа навсегда изменила тысячи жизней. Большой ущерб нанесён окружающей среде и сельскому хозяйств. Эта экосистема была создана искусственно 70 лет тому назад. Но сейчас она больше не существует.

"Вся экосистема заповедников разрушена и есть определенные предпосылки для возрождения экосистемы более свободной, текущей реки. Однако это связано с катастрофическим изменением для всех местных видов. /.../ Новые восстановившиеся виды будут более приспособлены к реке и к резервному водохранилищу. И это полная катастрофа для людей, привыкших к другим условиям", - говорит Евгений Симонов, эксперт Рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине.

Колодец в селе Афанасьева Николаевской области, пострадавший в результате наводнения после повреждения плотины Каховской ГЭС 4 июля 2023 года. ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors

Каховское водохранилище потеряло около 70% своего объема. Можно ли и нужно ли восстанавливать его? Евгений Симонов считает, что на самом деле воды сейчас в этом районе даже больше, потому что она теперь не испаряется с поверхности водохранилища. Весь вопрос в том, чтобы перестроить свои системы и более эффективно использовать воду.

"Идея о том, что кто-то придет и восстановит этот неэффективный водоем, для меня как эколога выглядит очень странно в 21 веке. Потому что это было очень неэффективное техническое сооружение, которое в основном создавало воду очень низкого качества с большим количеством загрязнений, испаряло больше воды, чем та, что продуктивно поставлялась для сельского хозяйства, - рассказывает учёный. - И при этом занимало 2000 с лишним квадратных километров земли, которые можно было бы использовать для многих других экологических и экономических целей, гораздо более продуктивно. Поэтому лично я, как эколог, не поддержал бы и не посоветовал бы восстанавливать водохранилище, но поддержал бы очень интенсивные исследования и действия, которые помогли бы людям адаптироваться к новой реальности и помочь удовлетворять потребности другими, более современными средствами, более экологически безопасными и более устойчивыми в долгосрочной перспективе".

Коровы стоят в воде во время эвакуации из села Афанасьевка Николаевской области 9 июня 2023 года GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Такой выбор сложно сделать, и ещё сложнее осуществить его в условиях войны. Для этого нужно провести исследования и разработать лучшие, альтернативные способы устойчивого землепользования. А усилия сейчас в основном сконцентрированы на оказании экстренной помощи местному населению. Тем не менее именно этот путь Евгений Симонов считает единственно верным:

_"Идея возрождения после войны заключается в том, что вы должны думать, как сделать лучше. Вы не должны думать, как вернуть предвоенную ситуацию, понимаете, потому что это может быть самым худшим из того, чего вы можете достичь. Вот в чём заключается суть восстановления. Для этого нужна модернизация и более экологически устойчивые условия жизни. В противном случае у вас будут проблемы". _