Каховская ГЭС восстановлению не подлежит

Международный комитет Красного Креста опасается, что тысячи противопехотных мин будут смыты и рассеяны по территории

Эвакуация людей и животных стала приоритетной задачей властей и спасателей после обрушения дамбы Каховской ГЭС.

Международный комитет Красного Креста опасается, что тысячи противопехотных мин будут смыты и рассеяны по территории.

- Это настоящая катастрофа для пострадавших. Вода смыла мины и другие взрывоопасные пережитки войны, которые теперь загрязняют новые районы. Эрик Толлефсен, руководитель подразделения МККК по разминированию

Толлефсен добавил, что во многих случаях это мины ТМ57 - специальные автомобильные мины "с семью килограммами взрывчатки внутри, которые могут действовать не только против танка, но и против грузовика или машины скорой помощи".

Он уточнил, что в пострадавшем районе на военных складах хранятся мины 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Толлефсен подчеркнул, что все это оружие может быть "очень опасным" и сдетонировать.

Киев говорит о по меньшей мере 16 000 пострадавших. Украинские спасатели работают на пределе возможностей, чтобы вывести население в безопасное место.

Сергей, полицейский:

- Местные жители присылают нам геолокационные координаты, и мы подбираем животных и людей. Мы работаем с рациями и геолокаторами.

На подконтрольной России стороне также десятки затопленных населенных пунктов, начиная с Новой Каховки, которые не могут поверить в случившееся:

- Они стреляли, стреляли и затопили нас. Мы будем продолжать жить, как жили раньше. У нас все есть. Газ есть, электричество есть. Хотя, электричества нет. Газ и вода есть, электричества нет и еще долго не будет, трансформаторный подвал под водой.

Из-за подрыва было разрушено 11 из 28 пролетов. в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. в результате катастрофы, хотя пока располагает только данными украинских властей, которые утверждают, что пострадало не менее 16 000 человек

Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды упал на 2,5 метра. В тоже время в Херсоне - поднялся до 5 метров.

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что станция разрушена на 100%. И восстановлению уже не подлежит.

Он отметил, что подтапливание растянется во времени. Оно не будет нести уже таких катастрофических последствий, но зона подтопления может расширяться.

Вода из Каховского водохранилища необходима для обеспечения электроэнергией конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе и находящейся под постоянной угрозой боевых действий.

Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнуло, что пока нет "непосредственного риска" для безопасности станции.

Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в прорыве дамбы.

Киев немедленно возложил вину на Москву, которая контролировала объект с самого начала полномасштабного военного вторжения в Украину с февраля 2022 года.

Украинские власти утверждают, что взрывы были преднамеренными и могли произойти только "изнутри" инфраструктуры. По их мнению, Россия таким образом пытается помешать возможному украинскому контрнаступлению.

Российские власти отрицают какую-либо ответственность за катастрофу и, в свою очередь, обвиняют Украину. Целью взрыва в Москве назвали попытку Киева скрыть "отсутствие боевых успехов".

В качестве аргумента непричастности к катастрофе российские власти указывает на тот факт, что водохранилище снабжает водой Крым, аннексированный Россией в 2014 году, а так же является преградой для украинских войск к возвращению оккупированных территорий.

Кроме взаимных обвинений, ни одна из сторон пока не представила доказательств этих заявлений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду предложил создать международную комиссию по расследованию после разрушения Каховской плотины на юге Украины.

В ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским "президент Эрдоган сказал, что комиссия может быть создана с участием экспертов из противоборствующих сторон, Организации Объединенных Наций и международного сообщества, включая Турцию".