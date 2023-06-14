Ничто не забыто: в Катаре перестроят заброшенную деревню в музей

Катар бережно сохраняет свое историческое и природное наследие. В очередном выпуске программы "Катар 365" мы узнаем, как здешние архитекторы и дизайнеры не дадут погибнуть заброшенной деревне. и как ученые минимизируют риски глобального потепления в регионе.

Музей на местe руин

На севере Катара реализуется план по превращению Аль-Мафьяра, древнего поселения, в современную туристическую достопримечательность с сохранением его первоначального облика. Некогда процветающая деревня оказалась заброшенной полвека назад, с тех пор там никто не заботился о постройках.

Но скоро все изменится. У объединения "Музеи Катара" - большие планы по реконструкции деревни и превращению ее в центр культурного значения.

Аль-Мафьяр станет важным туристическим и культурным адресом, музеем под открытым небом. Команда дизайнеров, взявшаяся за идею, говорит, что вдохновлялась историей этого места. Решение о перепланировке участка принималось нелегко. "Моя первоочередная задача - убедиться, что археологические находки не пострадали, потому что многие из этих деревень расположены на старых руинах или рядом с ними. Важно убедиться, что они защищены, - говорит Роб Картер из "Музеев Катара". - Здесь есть такие места и здания, где вмешательство неуместно, но есть и те, что просто погибнут без реконструкции. Мы решили, что могли бы использовать их наилучшим образом, вписать в ландшафт".

Природный фон вокруг деревни стал огромным источником вдохновения для команды. Омар Мерхеби, дизайнер группы G Interiors, рассказывает, что цветовая палитра проекта опирается на оттенки морской лаванды. "Каждый новый материал, представленный в проекте, будет сочетаться с природным контекстом, как, например, пол террасы, который вдохновлен текстурой окружающего нас песка", - отмечает он.

Работы по воплощению этих проектов в реальность вот-вот начнутся, что вдохнет новую жизнь в Аль-Мафьяр и позволит гостям деревни заглянуть в традиционную жизнь прошлых поколений.

Наступление моря

Мы продолжаем наше путешествие недалеко от Аль-Мафьяра, где суша встречается с морем. Как и другие низины, Катар особенно уязвим перед повышением уровня моря, неизбежным на фоне глобального потепления.

Доктор Эссам Хегги из Научно-исследовательского института окружающей среды и энергетики пригласил нас месте увидеть, почему Катару так важно бороться с наступлением моря. "Многие думают, что изменение климата происходит в других местах, например, на Северном и Южном полюсах, где тают льды, - говорит Хегги. - Они считают, что в пустыне, просто потому что она плоская, ничего не случается".

Башня "по колено" в воде: наглядный признак наступающего моря. Euronews

Ученый показывает вышку, стоящую на самой кромки воды. "Когда ее строили, она была в глубине суши, - подчеркивает он. - Сейчас вода достигла основания башни и разрушает ее".

Что произойдет через пару лет в некоторых прибрежных районах Катара? "Учитывая, что море продвигается на 2-7 метров в год, места, где мы ведем разговор, просто не будет", - уверен Хегги.

Как остановить это явление? "Единственный способ смягчить происходящее - использовать науку и технологии, - считает Хегги. - Изменение климата - не фатальность, наука может вооружить нас для нейтрализации последствий изменения климата".

Найти и сохранить

Усилия Катара по сохранению наследиятакже включают реставрацию древних артефактов, найденных в различных местах страны. Интерес к этим работам привел нас в Музей исламского искусства в самом центре столицы, Дохи. Нам разрешили встретиться с командой, которая готовит экспонаты к выставке.

Книга в кожаном переплете из исламской Испании XIII века, меч IX века периода Хазарского каганата, монументальное лепное панно из Ирана XII века: вот лишь несколько предметов из тысяч артефактов в мастерской музея.

Здесь заботятся о том, чтобы восстановить их и сохранить для будущих поколений. Будь то стекло, дерево, текстиль, металл или бумага, за артефактаи каждой группы ухаживает эксперт-куратор.

Серхат Каракая занимается металлами. Он показывает нам недавно завершенную работу. "Это фигурка птицы из медного сплава, датируемая 11 или 12 веком н.э. Скорее всего, она использовалась для хранения жидкостей или в декоративных целях, - уточняет Каракая. - До того, как я приступил к работе, она была в очень плохом состоянии, с глубокой трещиной на шее. Самая важная часть реставрации связана с декором, рисунок был не очень виден из-за коррозии. После обработки желтые украшения стали заметнее и смотрятся лучше".

В другой части мастерской Стефан Масарович, специалист по камню и дереву, изучает только что полученный предмет. "Это - большая деревянная тарелка,- рассказывает он. - Она привезена из Индии. Интересно то, как блюдо расписано. Вы можете видеть здесь настоящую полихромию. Пока я выделил здесь четыре цвета: оранжевый, красный, зеленый и черный".

Работа с деревом может быть сложной, ведь речь идет почти что о борьбе с природой. "Дерево, как органический материал, может разлагаться гораздо быстрее, чем неорганика. Оно очень чувствительно к влаге, - напоминает Масарович. - На него может напасть плесень или короеды, ущерб порой становится необратимым".