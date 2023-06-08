Первые подтверждённые смерти после разрушения плотины Каховской ГЭС

Euronews

Украинская сторона заявляет о первых жертвах на оккупированных территориях Херсонской области. Спасательные операции продолжаются. Евросоюз направляет помощь в пострадавшие районы

Сообщается о первых подтвержденных смертях после обрушения плотины Каховской ГЭС.

По данным украинских властей, как минимум три человека утонули в оккупированном Россией городе Алёшки в Херсонской области. Как сообщается, город затоплен на 90%, а уровень воды на некоторых улицах достигает трех метров.

Но жертв может быть больше. Полицейские спасатели днем и ночью на надувных лодках исследуют затопленные улицы Херсона в поисках тех, кого хлынувшие потоки воды застали врасплох.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные гуманитарные организации принять срочные меры для оказания помощи людям, в одночасье лишившимся крова.

Сейчас нам нужна четкая и быстрая реакция всего мира на происходящее. Даже невозможно точно установить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонской области может погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы спасают людей, насколько это возможно, несмотря на обстрелы Владимир Зеленский президент Украины

Евросоюз заявил, что направит помощь через свой Механизм гражданской защиты, и первые предложения уже поступили от Германии, Австрии и Литвы.

Помощь включает фильтры для воды, генераторы и грязевые водяные насосы, а также все необходимое для временных убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.

Россия заявляет, что направляет спасателей и оборудование для оказания помощи в контролируемые ею районы Херсонской области.

И Москва, и Киев обвиняют друг друга в разрушении плотины, международное сообщество не спешит с выводами и предпочитает дождаться новых доказательств.

Президент Владимир Путин в своей первой публичной реакции назвал произошедшее "варварской акцией".