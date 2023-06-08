Первые подтверждённые смерти после разрушения плотины Каховской ГЭС

Украинская сторона заявляет о первых жертвах на оккупированных территориях Херсонской области. Спасательные операции продолжаются. Евросоюз направляет помощь в пострадавшие районы
Сообщается о первых подтвержденных смертях после обрушения плотины Каховской ГЭС.
По данным украинских властей, как минимум три человека утонули в оккупированном Россией городе Алёшки в Херсонской области. Как сообщается, город затоплен на 90%, а уровень воды на некоторых улицах достигает трех метров.
Но жертв может быть больше. Полицейские спасатели днем и ночью на надувных лодках исследуют затопленные улицы Херсона в поисках тех, кого хлынувшие потоки воды застали врасплох.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные гуманитарные организации принять срочные меры для оказания помощи людям, в одночасье лишившимся крова.
Евросоюз заявил, что направит помощь через свой Механизм гражданской защиты, и первые предложения уже поступили от Германии, Австрии и Литвы.
Помощь включает фильтры для воды, генераторы и грязевые водяные насосы, а также все необходимое для временных убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.
Россия заявляет, что направляет спасателей и оборудование для оказания помощи в контролируемые ею районы Херсонской области.
И Москва, и Киев обвиняют друг друга в разрушении плотины, международное сообщество не спешит с выводами и предпочитает дождаться новых доказательств.
Президент Владимир Путин в своей первой публичной реакции назвал произошедшее "варварской акцией".