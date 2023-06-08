Зеленский посетил Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС

Президент Украины обсудил в пострадавших от наводнения районах вопросы эвакуации и релокации бизнеса.

Владимир Зеленский лично принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС. Речь шла, в том числе, об эвакуации людей и восстановлении критически важной инфраструктуры. Зеленский подчеркнул важность поддержки экономики, упомянув, в частности, возможность релокации компаний. Кроме того, говорилось и о необходимости восстановления экосистем, пострадавших от разлива воды.

По данным военной администрации, к четвергу в регионе оказались затоплены более 60 населённых пунктов, около 600 кв. км. Две трети этой площади приходятся на левый берег, занятый российскими войсками.

Прорыв Каховской ГЭС произошёл в ночь на 6 июня. Обе стороны заявляют, что плотина была взорвана. Москва обвиняет Украину в обстреле. Киев настаивает на том, что станцию уничтожили российские военные, чтобы сорвать наступление ВСУ.

Военное командование сообщает, что украинские подразделения вынуждены на месяц отсрочить форсирование Днепра. Украина подала жалобу в связи с разрушением плотины в Международный уголовный суд.