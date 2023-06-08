EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Зеленский посетил Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС

Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области 8 июня 2023
Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области 8 июня 2023   -  Авторское право  Ukrainian Presidential Press Office via AP
 Андрей Позняков

Президент Украины обсудил в пострадавших от наводнения районах вопросы эвакуации и релокации бизнеса.

Владимир Зеленский лично принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС. Речь шла, в том числе, об эвакуации людей и восстановлении критически важной инфраструктуры. Зеленский подчеркнул важность поддержки экономики, упомянув, в частности, возможность релокации компаний. Кроме того, говорилось и о необходимости восстановления экосистем, пострадавших от разлива воды.

По данным военной администрации, к четвергу в регионе оказались затоплены более 60 населённых пунктов, около 600 кв. км. Две трети этой площади приходятся на левый берег, занятый российскими войсками.

Прорыв Каховской ГЭС произошёл в ночь на 6 июня. Обе стороны заявляют, что плотина была взорвана. Москва обвиняет Украину в обстреле. Киев настаивает на том, что станцию уничтожили российские военные, чтобы сорвать наступление ВСУ.

Военное командование сообщает, что украинские подразделения вынуждены на месяц отсрочить форсирование Днепра. Украина подала жалобу в связи с разрушением плотины в Международный уголовный суд.

Также по теме

Первые подтверждённые смерти после разрушения плотины Каховской ГЭС

Каховская ГЭС восстановлению не подлежит

Подрыв Каховской ГЭС: "Экологическая бомба массового поражения"

Hot Topic

Узнайте больше:

Вторжение России в Украину