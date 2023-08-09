Катар приглашает к культурному обмену, его партнер в 2023-м - Индонезия

В Катаре вот уже 10 лет реализуется проект "Годы культуры" - инициатива, нацеленная на всесторонний обмен со страной-партнером. Юбилейный 2023-й посвящен Индонезии.

Индонезия: что можно узнать за год?

В 2023-м в стране отмечают десятилетие проекта "Годы культуры" . Юбилейным партнером по культурному обмену с Катаром стала Индонезия.

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В рамках мероприятий этого года в Катаре прошел яркий гастрономический фестиваль. Тысячи посетителей пришли на бульвар Лусаила, чтобы попробовать самое вкусное. Среди сотни стендов в центре особого внимания - конечно, индонезийская кухня. Гелианти Хилман, директор компании, увлекается кулинарией. Она приготовила специальное меню для особенных гостей. "У нас есть блюдо, в которое входят голубой и желтый рис, есть ренданг и другие фирменные рецепты из разных регионов Индонезии", - представляет свой стенд блюда хозяйка. Посол Индонезии в Катаре Ридван Хассан с радостью отметил успех этого праздника. "Отношения между Индонезией и Катаром очень хорошие. Здорово, когда через культуру достигается лучшее взаимопонимание между народами. Год культуры Катар-Индонезия вносит в это большой вклад", - резюмирует он важность подобного обмена.

Но страны объединяет не только еда. Музыка, театр и искусство - вот универсальные языки, понятные всем. В рамках обмена с Индонезией в Катаре предоставили сцену оперного театра гостям из юго-восточной Азии.

Актеры привезли в Катар постановку "Хаяти" - музыкальную интерпретацию одного из самых древних и популярных индонезийских эпосов. Труппа собрана из разных уголков Индонезии. Рама Соепрапто, постановщик, поясняет: "Это история о жизни, о древе жизни, о жизненном балансе. Мир создан удивительными существами, они дополняют друг друга, и их-то мы и представим".

Костюмы для "Хаяти" специально разработаны Эрой Соекамто, одним из самых известных индонезийских дизайнеров. Сценические образы предполагает золотые головные уборы, традиционные театральные маски и красочные ткани в технике "батик". "Батик - фундаментальное искусство, - поясняет дизайнер. - Это не просто способ нанесения воска и техника окрашивания ткани, это еще и визуальная коммуникация. Это очень глубокий способ представить философию и мудрость через тканое полотно".

Актеры индонезийского театра говорят со зрителями и через маски и костюмы. Euronews

И какое же представление может быть без музыки? Помимо "гамелана", индонезийского ансамбля, где перекликаются гонги, в Хаяти задействованы традиционные и современные исполнительские техники. "Окраска звука в традиционной индонезийской музыке очень разнообразна, - рассказал музыкальный директор постановки Гунарто Бахаса. - Мы попытались соединить все аспекты звучания, которые есть на архипелаге. Я взял яванскую мелодику, взял традиционные композиции, мы все это воссоздали, интерпретировали с привлечением струнных и с техникой трения".

Велотур по Индонезии

Год культурного обмена - это еще и обязательные путешествия. Катарский предприниматель и спортсмен Али бин Товар аль-Кувари стал послом проекта CultuRide, речь идет о велотуре по историческим местам Джокьякарты на острове Ява. Влюбленный в путешествия мужчина рассказал, что осмотр страны с велосипеда дает совершенно иные впечатления. "Когда вы используете более медленные виды транспорта, то начинаете лучше видеть и чувствовать город. На велосипеде видишь детей, кур, видишь скалы. Чувствуешь каждый уголок, дерево, каждый квартал, который проезжаешь. Вот почему я всегда настаиваю на использовании велосипеда, чтобы лучше погрузиться в новое место", - комментирует аль-Кувари.

Медленный транспорт позволяет глубже узнать новое место. Euronews

По его мнению, проект "Годы культуры" - прекрасная площадка для того, чтобы "оценить и принять другие народы и чтобы другие страны оценили и приняли нас"

"Что касается нынешнего проекта Индонезии и Катара, то я, например, многому научился на личном уровне: терпимости, принятию, совместному приготовлению пищи, стал лучше фотографировать, - приводит примеры спортсмен. - Когда мы были в Индонезии, мы разговаривали с местными об их повседневной жизни, о том, с чем им приходится сталкиваться и так далее. Я возглавлял группу из 17 человек, и в Индонезии все они были готовы к самому глубокому изучению местной культуры".

Принимающая сторона организовала для гостей разнообразную программу. "Представьте: каждый день у нас была лекция о стране, - вспоминает аль-Кувари. - Я узнал, что история Индонезии насчитывает 11 тысяч лет. Там были сделаны замечательные открытия, там столько разнообразия, столько разных религий. Я пытался понять, как им удается жить в мире при таком многообразии".

Страсть к путешествиям, по словам аль-Кувар - часть его ДНК. "Я бы никому не советовал начинать путешествовать, потому что потом вам все время будет мало. Я стал зависим от поездок., - смеется он. - Когда я выхожу из аэропорта, прилетев в новую страну, я стараюсь найти тротуар, где можно посидеть, понаблюдать за выражением лиц людей, понять, как они передвигаются, выглядят они подавленными или счастливыми, улыбаются или нет. Так, через их глаза, впитываешь их культуру. Потом я иду наобум, позволяю городу меня вести. Еще я исследую горы, океаны, чтобы увидеть, насколько величественна наша планета".

Уикенд для гиков и не только

Косплей на персонажа японского аниме - не то, что вы ожидаете увидеть в Катаре. Но один уик-энд в году ( он называется Geekend) именно любители косплея, а еще гемйеры, искатели приключений становятся здесь героями дня. В прошлом году Симран Кадам приезжала на Geekend в качестве зрительницы и болельщицы. В этом году она вернулась для косплея - в образе Камисато Аяки, персонажа японской видеоигры. "По сути, это человек, на плечах которого тяжелое бремя, ведь ей нужно выглядеть принцессой перед всеми, - описывает свою героиню девушка. - Но она очень одинока, у нее нет родителей, но она должна все время выглядеть идеально".

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Праздник косплея и гейминга. Euronews

В рамках Geekend сама Кадам далеко не одинока. Костюм ее героини помогает завязывать знакомства. "Сегодня я могу просто подойти к людям и они воскликнут: "Боже мой, это не Камисато Аяка? - смеется она. - И мы мгновенно станем друзьями. Я хотела, чтобы люди видели персонажа, который им нравится, фотографировались со мной, чтобы на мероприятии я притягивала взгляд. Мне очень нравится развлекать других".

Geekend - безопасное пространство, где можно "оторваться" и проявить свою сущность. Организаторы надеются, что праздник гиков станет для многих источником вдохновения, и здесь нет осуждающих глаз.

Абдулла Джассим Аль-Мосаллам из института кино Дохи называет слет праздником молодых талантов. "Здесь мы празднуем поп-культуру, чествуем людей, которые любят и хотят показать свою любовь к аниме, к видео и настольным играм. Мы чествуем талантливую молодежь", - поясняет он.

Одна из ее представительниц - Нада Аль Хаиль. Она создает цифровые картины, "миксуя" любимых персонажей японских аниме с арабскими буквами. "Я видела много образцов цифрового искусства и как-то подумала, что хорошо бы и мне научиться рисовать. Я почувствовала вдохновение, и продолжила практиковаться в рисунке, пока не стала лучше", - рассказывает она.

Девушка считает это мероприятие идеальным местом, чтобы показать свои работы и получить советы, оценки и даже конструкnивную критику. "Я поняла, что хочу показать свои работы, чтобы увидеть реакцию людей - нравятся они им или нет. Если нет, если они видят в картине что-то неправильное, не очень хорошее, то могут просто сказать мне об этом, и тогда я улучшу свою работу", - говорит Нада.

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Многие из участников этого особенного уикенда размещают свои продукты в интернете, продают их. Но этот слет дает им возможность пообщаться с клиентами напрямую, получить обратную связь. Мохамед Аланси, к примеру, создает видеоигры. На фестивале он встречает свою аудиторию.

"Sinister Entity - игра от третьего лица с элементами ужасов и мистики, - представляет он новинку. - Мы играем от имени персонажа по имени Сальма. События разворачиваются в Египте в 1980 году".

Катарский разработчик ценит, что может в рамках Geekend провести время с коллегами-геймерами. "Для нас, разработчиков игр, Geekend важен тем, что на нем люди узнают, что да, в Катаре есть сегмент, в котором заняты те, кто любят разрабатывать игры. Зная о нас, люди будут нас поддерживать".

От геймеров до искателей приключений и косплееров - для каждого здесь найдется своя ниша. Симран Сантош Кадам не скрывает восторга: "Если просто посмотреть вокруг, то видно: люди общаются. Они обсуждают любимые игры, любимых персонажей, любимые фильмы. Такого вы не найдете больше нигде в Катаре".

Такая оценка - настоящее признание для организаторов. Абдулла Джассим Аль-Мосаллам говорит о новом восприятии термина "гик" так : "Раньше люди не всегда гордились тем, что их называли гиками, но сегодня мы берем это название и представляем его иначе, мы хотим гордиться тем, что любим, чем наслаждаемся".