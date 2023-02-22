Катарский жемчуг вдохновляет дайверов, историков и дизайнеров

В очередном выпуске программы "Катар 365" мы подробно посмотрим на процветающий ювелирный сектор страны. С древних времен здешнее море хранит одну из главных драгоценностей региона - натуральный жемчуг.

Ловись, жемчуг

Глядя на глубокие воды катарской истории, отчетливо понимаешь: отсюда веками черпали настоящие богатства. Сегодня это в основном нефть и газ, но на протяжении веков катарцы искали здесь драгоценные жемчужные раковины. Мохаммед Абдулла аль-Сада - один из немногих дайверов, которые до сих пор ищут сокровища вручную.

"Этим раковинам порой - более 2 тысяч лет, - показывает улов Мохаммед. - Местные ныряльщики всегда искали жемчуг. Мой дед был ловцом. Когда я сказал отцу, что хочу ловить рыбу - в качестве подработки, чтобы торговать на рынке - он спросил: "А почему рыбу? Ты не хочешь заняться ловлей жемчуга?"

Мохаммед спешит открыть раковины. Euronews

Мохаммед осматривает раковины, выясняется, что на этот раз ему не повезло. Неудивительно: крупные жемчужины попадаются крайне редко, порой приходится перебрать до 10 тысяч раковин.

Сегодня многие ловцы жемчуга используют баллоны, чтобы дольше оставаться под водой, Мохаммед практикует фридайвинг, он научился задерживать дыхание при осмотре морского дна, как делали его предки.

Наконец, ему везет - на створке открытой раковины красуется выразительная бусина. Она не превышает 3,5 миллиметров в диаметре, ее цвет сложен - от сероватого до зеленого. Сложность поиска и редкость – эти критерии объясняют, почему такие жемчужины дороги и очень востребованы.

Для Мохаммеда это - не только заработок. Ловля жемчуга - призвание, связь с прошлым семьи, традициями. "Это - часть нашей жизни, наша культура. Это то, чем зарабатывал на жизнь мой дед, - говорит он. - У меня много причин заниматься этим делом, оно мне нравится, я - настоящий дайвер".

Ковер для пророка

Жемчуг - не только значительный источник дохода для местного населения, он плотно вплетен в катарскую культуру и наследие. Об этом подробно рассказал Джассим Аль Кувари, гид Национального музея Катара.

Он напомнил, что именно здесь, в регионе, и зародилась торговля жемчугом. "Когда-то его здесь нашли, стали экспортировать. Потом жемчуг обнаружили и в других местах, так завязалась торговля. Жемчуг Персидского залива, особенно жемчуг Басры, считался самым дорогим, он имеет уникальную, преломляющую свет структуру. У него особенная форма, она-то и делает эти круглые бусины такими дорогими. Так было 2 тысячи лет назад, так обстоят дела и сегодня", - комментирует эксперт.

Фрагмент драгоценного ковра. Euronews

По словам гида, жемчуг быстро завоевал планету, став символом роскоши и изящества. "Жемчуг разошелся по всем уголкам мира - от Западной Европы до Китая и Восточной Азии. Один из ценнейших экспонатов музея - ковёр Барода, он был выткан махараджей Барода в качестве покрывала на могилу пророка Мухаммеда. Ковер полностью соткан из жемчуга и других драгоценных камней".

Жемчуг натуральный и не вполне

В 20 веке охотников за натуральным жемчугом потеснили представители новой отрасли по производству жемчуга культивированного.

"До 30-х годов прошлого века жемчуг был главным экспортным продуктом Катара, - рассказывает Джассим Аль Кувари. - Но тогда же японец по имени Микимото Кокичи запустил бизнес культивированного жемчуга, который в итоге потеснил ловцов раковин. Неслучайно: подняв из воды 8 тысяч устриц, вы найдете всего 5-15 жемчужин, причем они не всегда будут идеальны по форме, размеру и цвету. Но вы можете развести в определенных условиях 8 тысяч устриц и собрать жемчужины именно той формы, цвета и размера, которые вам нужны".

Перстень в форме Катара

На фоне роста индустрии культивированного жемчуга жемчуг натуральный стал символом особой роскоши, заняв небольшую, но стабильную нишу. Именно в ней работает катарский дизайнер украшений Нада бинт Хамис Аль-Сулайти. Она рассказывает, что ее заказчики никогда не купят культивированный вариант.

"Да, есть клиенты, покупающие только натуральный жемчуг. Они не доверяют культивированным аналогам. Этот сегмент составляет где-то 5% рынка. Натуральный жемчуг всегда востребован и всегда будет в моде. Наш бренд использует его в роскошных ювелирных изделиях, в украшениях, сделанных на заказ", - рассказывает мастер.

Коллекции ее ювелирного дома Hairaat вдохновлены исключительно Катаром. Нада отмечает, что находит творческие образы в природе и наследии страны. "С самого детства я ездила с родителями по стране, чтобы увидеть пустыню, море, руины, старинные дома и многое другое, - вспоминает она. - Я наблюдала красоту, задаваясь вопросом, как творчески переработать увиденное. Со временем я обрела свой язык, язык украшений, нашла способ трансформировать красоту, которую наблюдала вокруг, в предметы искусства, в украшения, которые носятся каждый день"

Дизайнер рассказывает, что ее "место силы" - парк Аль-Джассасия. "Это потрясающее место, место наскальных рисунков, живописи в камне. Мне очень нравится прием повторения, эта непрерывность успокаивает глаз, уравновешивает негативно-позитивное пространство", - говорит Нада, показывая несколько колец с плавными повторяющимися элементами.

Перстень, посвященный Катару. Euronews

Каждое украшение Нады рассказывает свою историю. Одна из ее любимых моделей - перстень-печатка, напоминающий формой очертания Катара, но будто с недостающим куском.

Художница интерпретирует это решение так: "Я очень горжусь своим происхождением. При том, что я - человек мира, жила в Европе, на Ближнем Востоке, много путешествовала. Но я связана с Катаром, здесь мои корни. Мне нравится учиться у других культур, но я не хочу забыть свое происхождение. Так что, думаю, что на подсознательном уровне я отразила свое отношение к родине в форме кольца".