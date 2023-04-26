Атомная энергетика: 37 лет спустя после Чернобыльской катастрофы

Взрыв на Чернобыльской АЭС сделал печально известной эту советскую электростанцию. До сих пор катастрофа считается самой серьезной ядерной аварией в истории. Память о Чернобыле жива 37 лет спустя, а страх перед новой аварией лишь усилился после начала войны в Украине: в стране 15 АЭС, но основная сосредоточена в Запорожье. Несмотря на неоднократные призывы МАГАТЭ, ежедневно поступают сообщения о воздушных ударах в районе станции.

Бывший высокопоставленный сотрудник МАГАТЭ считает, что сегодня мы подвержены даже большей опасности, чем в 1986 году.

"Ситуация сегодня в определенном смысле хуже, - поясняет Олли Хейнонен, старший советник Фонда защиты демократий, бывший зам генерального директора МАГАТЭ, - Во-первых, это преднамеренная атака, и очень трудно защитить АЭС, если снаряды или ракеты попадут не туда. Кроме того, электростанция со временем приходит в негодность. У них всё меньше запчастей. И вот учитывая все эти факторы, думаю, что мы движемся в неправильном направлении".

Атомная энергетика казалась уже обреченной, но с началом войны в Украине и последовавшего энергетического кризиса отрасль получила толчок к развитию.

В Европе несомненный лидер в этой отрасли - Франция, где 69% всех мощностей национальной электросети завязаны на АЭС. Также высока доля АЭС в электросистемах Украины (55%), Словакии (52,3%) и Бельгии (50,8%). Единственная страна, нацеленная на полный отказ от ядерной энергии в пользу углеводородов - это Германия.

"Это, прямо скажем, непростительное поведение, когда такая страна, как Германия, до сих пор настолько зависит от ископаемых видов топлива, - сетует Джонатан Кобб, старший менеджер по коммуникациям Всемирной ядерной ассоциации, - В одной лишь Европе мы видим, что Франция собирается строить новые реакторы, Великобритания тоже собирается строить, Польша впервые рассматривает возможность создания реакторов. Нидерланды снова обратились к теме АЭС... Швеция... Многие другие страны Европы сейчас рассматривают возможность строительства новых АЭС, а также стремятся продлить срок эксплуатации уже существующих реакторов. Германия в этом плане одинока. И я думаю, что это очень плохое решение со стороны Германии - свернуть производство ядерной энергии и полагаться по старинке на ископаемые источники энергии".

Последние реакторы были остановлены в ФРГ апреле этого года.