Восемь миллиардов жителей Земли: "бесконечные возможности" и серьезные вызовы

Население планеты Земля сегодня - 8 миллиардов человек. Для нас это и огромные возможности, и серьезные проблемы. Обсудим их с гостями нашей программы – **Наталией Канем,**директором-исполнителем Фонда ООН в области народонаселения, и вице-президентом Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии Дубравкой Шуйца.

Euronews: Фонд ООН в области народонаселения опубликовал новый доклад, в котором в частности говорится, что Индия обогнала Китай по численности населения и будет продолжать расти очень быстрыми темпами. Я хотела бы спросить госпожу Канем, какие еще выводы доклада вы хотели бы отметить?

**Наталия Канем:**Я хочу сказать о двух вещах. Первое - численность населения планеты меняется. Мы живем в период разнообразия: в некоторых странах средний возраст составляет 50 лет, в других - 15. На самом деле, повсюду раздаются тревожные звонки: население мира слишком велико, слишком мало. Женщины должны сами принимать решение, и мы должны поддерживать их в том, сколько детей они хотят иметь.

**Euronews:**Госпожа вице-президент, в Европейском союзе проживает всего 6% мирового населения и он сталкивается с тенденцией сокращения, что имеет огромное влияние в плане финансирования социального и пенсионного обеспечения. Учитывая, что население Франции так гневно реагирует на реформы в этих областях, каковы могут быть решения?

Дубравка Шуйца: Как вы сказали, есть разные способы найти решение. Первый - мы хотим использовать нашу политику сплочения ЕС наилучшим образом, чтобы создать условия для улучшения благосостояния семей. Затем, надо упомянуть искусственный интеллект и робототехнику, которые очень важны и могут иногда заменять человека; но я не говорю, что это единственное решение. И третье - это управление миграционными потоками.

Обсуждение на тему "Восемь миллиардов, бесконечные возможности". Euronews

Euronews: Как мы можем интегрировать мигрантов, чтобы это было позитивно и для них, и для нашего общества?

Дубравка Шуйца: Я думаю, что солидарность имеет огромное значение, и мы должны добиваться ее. Европа основана на солидарности. Надо лучше готовить мигрантов к интеграции, когда они приезжают, будь то изучение языков или освоение навыков: переквалификация, повышение квалификации. Вы знаете, что 2023 год - это Европейский год навыков, и для двух переходов, цифрового и зеленого, есть новые рабочие места. Очень важно иметь квалифицированных людей для новых рабочих мест. Это то, что необходимо сделать заранее, до того, как они приедут в наши страны.

Euronews: Чем можно объяснить тревогу по поводу того, что нас уже 8 миллиардов?

Наталия Канем: Динамика численности населения в настоящее время - это мир активного движения. Глядя на динамику того, что создает это движение, мы видим, что есть ось конфликта и люди чувствуют, что их микрокосмос небезопасен. Климат - еще один толчок к тому, чтобы люди покидали свои места и искали лучшей жизни в другом месте. Поэтому нам нужно искать климатические решения, а также ставить во главу угла мир. Другая часть этой проблемы заключается в том, что впервые в истории человечества у нас сильное расслоение. Фактически, две трети из нас живут в местах, где население будет сокращаться к 2050 году, а оставшаяся треть - там, где население растет очень быстро. В развивающихся странах много женщин, которые до сих пор не могут получить контрацептивы.

Участники дискуссии Euronews

Euronews: Европейские женщины сталкиваются с другими проблемами, например, с дискриминацией на рынке труда, в плане заработной платы. Они составляют 90% рабочей силы в сфере здравоохранения и соцобеспечения. Когда мы говорим о расширении прав и возможностей женщин и соблюдении их прав, чего не хватает?

Дубравка Шуйца: Гендерный вопрос - большая проблема в Евросоюзе, и мы должны ее решать. Восемь миллионов европейских женщин не работают, хотя у них есть профессия. Они не работают, потому что не могут позволить себе ни детский сад, ни дома престарелых. Из-за этого на нашем рынке труда не хватает 8 миллионов человек. Мы должны позаботиться об инфраструктуре, о профессии сиделки, которая, надо сказать, должна быть более уважаемой и лучше оплачиваться, так как она недооценена. Надо работать над этим.

Euronews: Я бы сказала, что некоторые другие группы также упускаются из виду. Это люди с ограниченными возможностями, другими проблемами. Например, пожилые люди, которые все еще хотят быть активными, работать. Им трудно найти работу, вносить свой вклад. Необходимо менять менталитет?

Наталия Канем: Именно так. В этом суть вопроса о 8 миллиардах и безграничных возможностях. Если мы задаем правильные вопросы, они приводят нас к решениям, которые вполне осуществимы. Во главу угла должны быть поставлены желания людей, то, чего они хотят. Я чувствую, что сейчас время больших перемен в технологическом плане, время больших возможностей для использования новых методов. Вы заметили, что пожилые люди могут вносить свой вклад, как им это сделать, есть ли у них для этого возможности? Но самое главное, обратить внимание на стремление молодого поколения ставить нашу планету на первое место, соединить все точки в Целях устойчивого развития. Это означает, что мы должны планировать более разумно, задавать себе больше вопросов.

Фрагмент интервью Euronews

Euronews: Мой последний вопрос: станет ли это решением для социально и экономически депрессивных регионов Европы? Вы знаете, что в городах наблюдается большая динамика, но сельские районы в странах ЕС становятся весьма депрессивными во многих отношениях.

**Дубравка Шуйца:**Это то, что председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен хотела включить в договоры, солидарность поколений. Мы считаем это важным. Без этого наше общество не будет справедливым, не будет равным. Когда мы говорим о сельской местности в сравнении с городской, это большая проблема. 80% территории Европы географически - сельские районы, и лишь треть населения живет там. Это означает, что в деревнях, в сельской местности - огромный потенциал. Они пытаются инвестировать, внедрять там 5G, широкополосный интернет. Без этого невозможно представить себе будущие рабочие места. Именно по этой причине цифровые навыки очень важны в наше время. Когда вы упоминаете пожилых людей, они должны быть достаточно умелыми, поэтому мы поощряем обучение на протяжении всей жизни, чтобы и люди в возрасте могли справляться с новыми технологиями и новым стилем жизни.

Euronews: Госпожа Шуйца, госпожа Канем, большое спасибо за то, что помогаете нам лучше понять наш мир с 8 миллиардами людей.