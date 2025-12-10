Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Фолькер Тюрк напомнил европейцам о риске потерять права

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступает на пресс-конференции в Женеве, 12 февраля 2025 года
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступает на пресс-конференции в Женеве, 12 февраля 2025 года
Авторское право AP Photo
By Gregoire Lory
Опубликовано
10 декабря - Международный день прав человека. Верховный комиссар ООН по правозащитной тематике Фолькер Тюрк призвал Европу не наступать на гражданские свободы, которые, по его словам, жизненно необходимы для процветания.

В канун Дня прав человек глава правозащитного Управления ООН Фолькер Тюрк сообщил о рисках, которые стоят сегодня в этой сфере перед Евросоюзом. Ссылаясь на доклад о верховенстве закона в Европе, Тюрк отметил "тенденции и дискуссии" о свертывании гражданской площадки - процесс, который, по его словам, в той или иной степени касается почти половины стран ЕС.

"Гражданская платформа - то, что позволяет нам процветать, - напомнил Тюрк в разговоре с Еuronews. - Мы должны иметь возможность выражать свое мнение, протестовать, а для этого нужна и возможность объединяться. Я вижу много тенденций, политических дискуссий направленных на то, чтобы ограничить гражданскую площадку в том, что касается экологии, климата, миграции".

Флаги ЕС перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе, 4 ноября, 2025 г.
Флаги ЕС перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе, 4 ноября, 2025 г. AP

Тюрк призвал Европу не снижать планку и в сфере стандартов цифрового контента, рынка, безопасности пользователей - областей, в которых сегодня, по его мнению, "Европа остается примером и лидером".

Верховный комиссар ООН обеспокоен наступлением на права мигрантов. По его оценкам, в политическом дискурсе нередка дегуманизация отдельных групп населения, в частности, беженцев. Тюрк отметил, что это - "скользкая дорожка, так как позволяет смотреть аналогичным образом и на другие части общества".

"Права связаны с нашей повседневной жизнью: возьмите право на пищу, воду, санитарию, жилье - все это права человека. Поэтому так важно вернуться к основам, пользоваться правами человека самим и бороться за права других в Европе и мире".
Фолькер Тюрк.
Мигранты, недавно прибывшие на остров Крит, 19 августа 2025 года
Мигранты, недавно прибывшие на остров Крит, 19 августа, 2025 год AP Photo

ООН проводит Международный День прав человека, формулируя каждый год новый лозунг или тему; в 2025 10 декабря посвящено "Ежедневным нуждам людей" в правовом поле. Эта идея, объяснил Тюрк, опровергает взгляд на права человека как на абстракцию. "Права связаны с нашей повседневной жизнью: возьмите право на пищу, воду, санитарию, жилье - все это права человека,- напомнил наш собеседник. - Поэтому так важно вернуться к основам, пользоваться правами человека самим и бороться за права других в Европе и мире".

