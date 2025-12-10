Фолькер Тюрк напомнил европейцам о риске потерять права

В канун Дня прав человек глава правозащитного Управления ООН Фолькер Тюрк сообщил о рисках, которые стоят сегодня в этой сфере перед Евросоюзом. Ссылаясь на доклад о верховенстве закона в Европе, Тюрк отметил "тенденции и дискуссии" о свертывании гражданской площадки - процесс, который, по его словам, в той или иной степени касается почти половины стран ЕС.

"Гражданская платформа - то, что позволяет нам процветать, - напомнил Тюрк в разговоре с Еuronews. - Мы должны иметь возможность выражать свое мнение, протестовать, а для этого нужна и возможность объединяться. Я вижу много тенденций, политических дискуссий направленных на то, чтобы ограничить гражданскую площадку в том, что касается экологии, климата, миграции".

Тюрк призвал Европу не снижать планку и в сфере стандартов цифрового контента, рынка, безопасности пользователей - областей, в которых сегодня, по его мнению, "Европа остается примером и лидером".

Верховный комиссар ООН обеспокоен наступлением на права мигрантов. По его оценкам, в политическом дискурсе нередка дегуманизация отдельных групп населения, в частности, беженцев. Тюрк отметил, что это - "скользкая дорожка, так как позволяет смотреть аналогичным образом и на другие части общества".

"Права связаны с нашей повседневной жизнью: возьмите право на пищу, воду, санитарию, жилье - все это права человека. Поэтому так важно вернуться к основам, пользоваться правами человека самим и бороться за права других в Европе и мире". Фолькер Тюрк.

ООН проводит Международный День прав человека, формулируя каждый год новый лозунг или тему; в 2025 10 декабря посвящено "Ежедневным нуждам людей" в правовом поле. Эта идея, объяснил Тюрк, опровергает взгляд на права человека как на абстракцию. "Права связаны с нашей повседневной жизнью: возьмите право на пищу, воду, санитарию, жилье - все это права человека,- напомнил наш собеседник. - Поэтому так важно вернуться к основам, пользоваться правами человека самим и бороться за права других в Европе и мире".