Российский обстрел Славянска, есть погибшие

Euronews

По меньшей мере 9 человек стали жертвами российского обстрела города Славянска в Донецкой области. По украинским данным, среди погибших двухлетний ребёнок. Пострадали более 20 человек.

Сообщается, что на жилые кварталы города упало 7 или 8 ракет. Повреждены более десятка зданий, один пятиэтажный дом почти разрушен.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Сейчас продолжаются спасательные работы в Славянске Донецкой области. Очередной удар террористов. Ракеты С-300 по жилым кварталам, по обычной гражданской застройке. Под завалами есть люди. Делается всё, чтобы их спасти, делается всё, чтобы спасти раненых. Есть первые данные о погибших. Мои соболезнования тем, кто потерял родных».

Славянск расположен неподалёку от Бахмута, за который продолжаются тяжёлые бои. Российские войска контролируют три четверти города. Тем не менее в украинских и западных СМИ периодически появляется информация о подготовке масштабного украинского контрнаступления.