На Белгород упала российская бомба

В центре Белгорода в четверг вечером упала авиабомба, в результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров.

В пресс-релизе, распространённом Минобороны России, говорится о "нештатном сходе авиационного боеприпаса" при выполнении полёта истребителя Су-34 Воздушно-космических войск. В ведомстве добавили, что расследуют случившееся.

По информации губернатора приграничного с Украиной региона Вячеслава Гладкова, пострадали 3 человека, одна из жительниц госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, взрывной волной повалило столбы линии электропередачи.

Днём ранее, как сообщает ТАСС, белгородские власти отчитались, что с начала войны в Украине погибли 30 жителей области.

В регионе действует высокий уровень террористической опасности.