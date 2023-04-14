Финляндия отгораживается от России сетчатым забором

Погранслужба Финляндии представила первую часть заграждения на границе с Россией. Сетчатый забор призван защитить нового члена НАТО в случае повторения миграционного кризиса, с которым зимой 2021 столкнулась Польша, – объясняют в ведомстве. В Финляндии опасаются, что Москва может использовать нелегалов для подрыва безопасности на границе. Местные жители отчасти разделяют настроения руководства страны:

— Я думаю, что это очень хорошо. А лучше было бы, если бы его уже давным давно.

— Лично я не думаю, что в этом есть необходимость. Но, конечно, раз ситуация вызвала столько страхов, многие считают, что его надо построить.

Металлическое заграждение планируют возвести на наиболее уязвимых участках общей протяжённостью около 200 км. Там же установят оборудование для наблюдения. В руководстве погранслужбы говорят, что хотели бы в целом наладить более надёжный и независимый пограничный контроль.