Украина: в Бахмуте идут "беспрецедентные кровопролитные бои"

Euronews

Российское государственное телевидение опубликовало в воскресенье кадры, на которых, как утверждается, запечатлены бойцы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

Украина сообщает о "беспрецедентных кровопролитных боях" в городе. Киев заявляет, что его войска продолжают удерживать Бахмут, в то время как Россия заявляет об успехах в некогда крупном промышленном центре.

Тем временем в Славянске завершились спасательные работы после российского обстрела жилых кварталов, в результате которого погибли 15 человек и 24 были ранены. Также жертвами удара по Херсону стали два человека.

Накануне президент России Владимир Путин принимал в Москве нового министра обороны Китая Ли Шанфу.

Эта встреча произошла через два дня после визита в Пекин министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала власти потребовать от "российского агрессора прекратить войну" в Украине, заявив, что "ни одна страна не имеет большего влияния на Россию, чем Китай". Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала Пекин играть более активную роль в разрешении кризиса.

Китай отказался осудить военные действия России в Украине, но заявил, что не будет помогать Москве оружием. В годовщину начала войны Пекин предложил мирный план, который не включал вывод российских войск с украинской территории.