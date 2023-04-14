Россия активизирует наступление в Бахмуте

Россия возобновила наступление на Бахмут после того, как силы Министерства обороны и ЧВК «Вагнера» наладили взаимодействие, – говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании, которое добавляет, что украинские силы обороны по-прежнему удерживают западные районы города, но подвергаются особо интенсивному российскому артиллерийскому обстрелу в последние 48 часов.

ВСУ испытывают значительные проблемы с пополнением запасов, но организованно ушли с позиций, которые они были вынуждены уступить.

Институт изучения войны сообщает, что российские войска продолжают добиваться территориальных успехов в Бахмуте: кадры с геолокацией показывают, что российские войска продвинулись дальше на запад в центр Бахмута и добились незначительных успехов на юге и юго-западе.

Минобороны России заявило, что ее войска уже окружили Бахмут, но глава группы Вагнера сказал, что пока «слишком рано» говорить об этом, и заявил, что украинские силы продолжают защищать Бахмут и укрепляют свои позиции в городе.

Что говорят в Генштабе Украины? Сообщалось, что ВСУ отразили атаки российских сухопутных войск в Бахмуте, северо-западнее Бахмута в районе Хромово и Богдановки, а также юго-западнее Бахмута в районе Предтечино.

Украинские военные заявляют, что российские силы перебросили неустановленные подразделения из района Авдеевки для усиления наступательных операций вокруг Бахмута, подтвердив давние оценки ISW о том, что российские вооруженные силы в их нынешнем виде неспособны проводить крупномасштабные одновременные наступательные операции на нескольких направлениях.