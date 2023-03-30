"Всё, что вы знаете об итальянской кухне – ложь": историк приписал авторство карбонары американцам

Спагетти с мелкими кусочками гуанчиале или панчетты, соус из яиц и сыра пекорино – популярную во всём мире пасту карбонара называют самым типичным блюдом Рима и региона Лацио.

Но что если карбонара на самом деле родом из США? В этом уверен историк кухни и автор подкастов о кулинарной идентичности Альберто Гранди: "Самый первый рецепт карбонары был опубликован в Чикаго в 1953 году. Многие итальянцы уехали в Америку, поэтому практически вся кулинария, вся итальянская кухня – итало-американская".

Интервью Financial Times, в котором Гранди "развенчивает" мифы о происхождении итальянских блюд, вызвало гнев в социальных сетях и на улицах Рима:

– Этого не может быть! Можно сказать, что я действительно думаю? Это полная чушь!

– Американцы едят пиццу с ананасами, это их кухня.

Гранди также утверждает, что неаполитанскую пиццу совершенствовали в Нью-Йорке, а самый аутентичный вкус пармезана можно встретить лишь в штате Висконсин.

В своём подкасте Гранди шутит, что выходить из дома он теперь должен только "с личной охраной, как писатель Салман Рушди".