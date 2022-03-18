Честь французской кухни защитит женщина

Честь французской кухни защитит женщинаКомментарии
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Французскую кухню на Международном кулинарном конкурсе впервые будет представлять женщина. Наис Пироле возглавила команду поваров, которые готовятся к испытаниям в борьбе за одну из самых престижных премий в мире гастрономии — «Золотой Бокюз».
Наис Пироле – выпускница лионского Института Поля Бокюза, где преподаёт победитель Международного кулинарного конкурса прошлого года Дави Тиссо.
В этом году в европейской секции будут оценивать поваров по двум категориям: вегетарианская закуска с картошкой и блюдо из мяса косули.