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мир

Честь французской кухни защитит женщина

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 Андрей Позняков
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Шеф-повар Наис Пироле готовится к Международному кулинарному конкурсу
Шеф-повар Наис Пироле готовится к Международному кулинарному конкурсу   -   Авторское право  JEFF PACHOUD/AFP or licensors

Французскую кухню на Международном кулинарном конкурсе впервые будет представлять женщина. Наис Пироле возглавила команду поваров, которые готовятся к испытаниям в борьбе за одну из самых престижных премий в мире гастрономии — «Золотой Бокюз».

Сейчас мы пытаемся убрать всё лишнее, отделить мясо от костей, разобраться с деталями, увидеть текстуры, реакции на приготовление. Надо решить, что нам нравится больше всего, что мы хотим представить на конкурсе. Мы активно взаимодействуем с дизайнерами, которые помогают нам определить направления работы, определиться с композицией.
Наис Пиролле
шеф-повар

Наис Пироле – выпускница лионского Института Поля Бокюза, где преподаёт победитель Международного кулинарного конкурса прошлого года Дави Тиссо.

В этом году в европейской секции будут оценивать поваров по двум категориям: вегетарианская закуска с картошкой и блюдо из мяса косули.