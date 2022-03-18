Честь французской кухни защитит женщина

Французскую кухню на Международном кулинарном конкурсе впервые будет представлять женщина. Наис Пироле возглавила команду поваров, которые готовятся к испытаниям в борьбе за одну из самых престижных премий в мире гастрономии — «Золотой Бокюз».

Сейчас мы пытаемся убрать всё лишнее, отделить мясо от костей, разобраться с деталями, увидеть текстуры, реакции на приготовление. Надо решить, что нам нравится больше всего, что мы хотим представить на конкурсе. Мы активно взаимодействуем с дизайнерами, которые помогают нам определить направления работы, определиться с композицией. Наис Пиролле шеф-повар

Наис Пироле – выпускница лионского Института Поля Бокюза, где преподаёт победитель Международного кулинарного конкурса прошлого года Дави Тиссо.

В этом году в европейской секции будут оценивать поваров по двум категориям: вегетарианская закуска с картошкой и блюдо из мяса косули.