English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

В итальянском Кутро прошел марш солидарности с мигрантами

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Марш солидарности. Кутро, Италия
Марш солидарности. Кутро, Италия   -  Авторское право  Valeria Ferraro/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Тысячи демонстрантов приняли участие в марше солидарности в Кутро в Италии. Так манифестанты почтили память 75 мигрантов, погибших в Средиземном море 26 февраля в результате кораблекрушения. На этом маршруте, ведущем в Европу, по оценкам Международного агентства по миграции, с начала года утонули или пропали без вести около 300 человек.

Паскуале Фиглиомени, активист: "Мы здесь, чтобы почтить память жертв этого очередной трагедии. К сожалению, люди продолжают погибать в море".

В миувшую пятницу тела некоторых жертв кораблекрушения захоронили на кладбище Борго Панигале, недалеко от Болоньи. 

Michele Nucci//LaPresse
Прощание с погибшими мигрантамиMichele Nucci//LaPresse

По данным Frontex, агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ, на Центрально-Средиземноморский маршрут приходится два из каждых пяти незаконных пересечений границы с ЕС.

В первые два месяца наступившего года на этом маршруте было зарегестрировано 12 тысяч незаконных переходов границы, что вдвое больше, чем год назад. Только за последние дни на итальянский остров Лампедуза прибыли более 3000 мигрантов.