В итальянском Кутро прошел марш солидарности с мигрантами

Тысячи демонстрантов приняли участие в марше солидарности в Кутро в Италии. Так манифестанты почтили память 75 мигрантов, погибших в Средиземном море 26 февраля в результате кораблекрушения. На этом маршруте, ведущем в Европу, по оценкам Международного агентства по миграции, с начала года утонули или пропали без вести около 300 человек.

Паскуале Фиглиомени, активист: "Мы здесь, чтобы почтить память жертв этого очередной трагедии. К сожалению, люди продолжают погибать в море".

В миувшую пятницу тела некоторых жертв кораблекрушения захоронили на кладбище Борго Панигале, недалеко от Болоньи.

Прощание с погибшими мигрантами Michele Nucci//LaPresse

По данным Frontex, агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ, на Центрально-Средиземноморский маршрут приходится два из каждых пяти незаконных пересечений границы с ЕС.

В первые два месяца наступившего года на этом маршруте было зарегестрировано 12 тысяч незаконных переходов границы, что вдвое больше, чем год назад. Только за последние дни на итальянский остров Лампедуза прибыли более 3000 мигрантов.