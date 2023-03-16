Иран через полгода после гибели Махсы Амини

В четверг, 16 марта, исполняется полгода со дня гибели Махсы Амини, которая была арестована иранской полицией нравов якобы за неправильное ношение хиджаба.

Смерть девушки вызвала протесты не только в Иране, но и по всему миру.

Мы побеседовали с иранским политологом Даниэлем Башанде и активисткой Римой Ширмохаммади о протестном движении в стране и влиянии санкций Евросоюза, которые были введены против Тегерана после гибели девушки.

Рима Ширмохаммади, активистка: "Я думаю, что гибель Махсы Амини стала переломным моментом, она потрясла иранское общество. Поэтому и появился лозунг "Женщина, жизнь, свобода!".

Смерть 22-летней Махсы Амини 16 сентября 2022 года вызвала социальный взрыв в Иране. Власти жестко подавляли протесты:

погибли не менее 300 демонстрантов,

более 120 тысяч человек арестованы

137 человек приговорены к смертной казни за участие в протестах

Какова ситуация в Иране через шесть месяцев после начала массовых выступлений?

Даниэль Башанде, политолог: "Жители Ирана сделали очень важный шаг, выступив против режима. Сейчас проводятся очень жесткие репрессии, которые парализовали протесты. Сегодня, выходя на улицы, люди рискуют жизнью".

Рима Ширмохаммади, активистка: "Но мы видим, как изменился способ выражения протеста..."

Протест против иранских властей сохранился в социальных сетях и в спонтанных молодежных акциях. После подавления массовых выступлений власти на этой неделе амнистировали 22 000 человек.

Однако по словам Даниэля Башанде, аресты в Иране продолжатся, амнистия - это всего лишь попытка властей успокоить недовольных граждан.

Даниэль Башанде: "Дело в том, что Иран – очень важная для региона страна. Это государство, где есть природные ресурсы, в первую очередь газ и нефть. На карту поставлено много интересов".

Европейский союз ужесточил санкции против Ирана, но достаточно ли этого?

Даниэль Башанде: "Нужны не только санкции. Должны быть и другие виды политического давления. Например, дипломатическая изоляция, высылка послов, дипломатов менее высокого уровня, как это было сделано с Россией".

Рима Ширмохаммади: "В Иране люди вышли протестовать против смерти Махсы Амини. Это превратилось в борьбу за права всех иранцев. Это объединило различные группы, которые до недавнего времени боролись только за свои собственные права".

Даниэль Башанде: "Сейчас мы вступаем в новую фазу, фазу гражданского неповиновения. Это питательная среда для следующих кризисов и, прежде всего, для следующих массовых выступлений".