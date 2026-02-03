Опасное сближение танкера США с иранскими судами в Ормузском проливе

Во вторник в Ормузском проливе к танкеру, следовавшему под флагом США, подошли иранские боевые катера, после чего он продолжил свой путь, сообщила британская компания по мониторингу рисков на море Vanguard Tech.

По её данным, 3 февраля во время прохождения судна Stena Imperative в проливе примерно в 30 км к северу от Омана к танкеру приблизились шесть небольших катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"В настоящее время судно сопровождает американский военный корабль", - говорится в заявлении компании.

Об инциденте также сообщила британская компания по морской безопасности UKMTO, добавив, что власти проводят расследование.

По информации Vanguard Tech, катера связались с экипажем Stena Imperative по УКВ-радиосвязи, приказав ему "остановить двигатели и подготовиться к абордажу". Но тот проигнорировал сообщение, и танкер, набрав скорость, продолжил движение.

Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что судно вошло в иранские воды без необходимых на то разрешений. Судно было предупреждено и покинуло район "без принятия каких-либо особых мер безопасности", сообщили власти.

В Ормузском проливе, который считается одним из ключевых на маршруте морских перевозок нефти и сжиженного природного газа, в прошлом не раз происходили подобные инциденты.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель КСИР предупредил, что иранские военно-морские силы заблокируют пролив, если США начнут атаку.

Напряжённость в отношениях между Тегераном и Вашингтоном резко возросла в последние недели. Соединённые Штаты увеличили своё военно-морское присутствие на Ближнем Востоке, а президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану в связи с жестоким подавлением недавних масштабных протестов.

Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поручил министру иностранных дел страны "вести честные и справедливые переговоры" с США.

Трамп добивается от Тегерана заключения сделки при полном отказе от ядерных разработок.

Вашингтон неоднократно вёл переговоры с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, прежде чем Израиль начал 12-дневный конфликт с Ираном в июне прошлого года.

Тогда же Трамп отдал приказ о бомбардировке трёх иранских ядерных объектов, в том числе - завода Фордо по обогащению урана.