Суббота протестов против пенсионной реформы

Сотни тысяч людей по всей Франции вышли в субботу на демонстрации, стремясь оказать давление на правительство в связи с инициированной ими пенсионной реформы. В числе прочих нововведений она повышает пенсионный возраст с 62 лет до 64.

В первых рядах протестующих - молодёжь, которая не смогла принять участие в предыдущих акциях, проходивших в будние дни.

На этот раз демонстрации не сопровождались забастовками железнодорожников, поезда и парижское метро работали в субботу по обычному графику. Однако неожиданная забастовка авиадиспетчеров привела к тому, что до половины рейсов во втором по величине столичном аэропорту Орли были отменены.

Ранее на этой неделе французские законодатели начали бурные дебаты по законопроекту о повышении пенсионного возраста.

Субботние акции протеста были отмечены вспышками беспорядков. Одна машина и несколько мусорных баков были подожжены на центральном парижском бульваре, когда полицейские предприняли попытку разогнать протестующих слезоточивым газом. Полиция завила об аресте восьми человек за различные правонарушения, от владения огнестрельным оружием до вандализма.