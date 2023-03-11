Более миллиона протестующих против пенсионной реформы

Во Франции в субботу исполнилась ровно неделя с начала масштабных протестов против пенсионной реформы. По информации профсоюзов, по всей стране в этот день на улицы вышли около миллиона человек, из них 300 тысяч в одном только Париже. В МВД говорят о 370 тысячах по всей Франции.

Манифестанты выступают против намерения правительства вновь повысить пенсионный возраст, на этот раз до 64 лет. Власти страны заявляют, что это поможет уменьшить долг пенсионного фонда Франции.

«Одно дело — пенсионная реформа, но накопилось и общее недовольство. Поэтому необходимо выходить на улицы, без борьбы мы ничего он добьёмся».

В столице не обошлось без столкновений и беспорядков, задержаны более 30 человек.

В пятницу президент страны Эммануэль Макрон отказался встречаться с представителями профсоюзов и обсуждать происходящее. В ответ на это профсоюзные лидеры потребовали вынести вопрос о реформе на референдум.