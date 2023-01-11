Кубинские врачи спешат на помощь Италии

50 кубинских врачей прибыли в Италию: они будут работать в больницах области Калабрия, где ощущается острейшая нехватка медперсонала. Это первая группа из 500 американских медиков.

Соглашение между Калабрией и властями Кубы было подписано летом прошлого года. В региональном руководстве не скрывают, что просто вынуждены искать медиков за границей.

Роберто Оккьюто, глава региона Клабрия:

"Найм кубинских врачей это не долгосрочное решение. Долгосрочное решение — это конкурсные наборы, и мы этим тоже занимаемся. А это экстренный шаг; он направлен на то, чтобы в моём инструментарии, как главы региона, были все возможности для того, чтобы избежать закрытия больниц".

Кубинские врачи уже помогали итальянским коллегам: весной 2020-го, в разгар эпидемии в Италию прибыли десятки медиков из-за океана. Кубинская медицина занимает одно из первых мест в мире; надолго уехать из дома, чтобы помочь иностранным коллегам, кубинцы считают абсолютно нормальным.

Дайли Рамос Реймонт, рентгенолог:

"Моя семья знает, что культура кубинского врача — это самоотверженность и гуманность. Они хорошо понимают стремление нашего народа оказывать медицинскую помощь всем странам, которые в ней нуждаются — и развитым, и развивающимся".

В Италии же система здравоохранения уже долгое время переживает кризис, по статистике каждый день в стране увольняются 7 врачей. В небогатых южных регионах, таких как Калабрия, ситуация ещё хуже. Энергетический кризис прошлого года усугубил положение дел.

Лука Паламара, Euronews:

"Вскоре первые кубинские врачи начнут работать в разных больницах Калабрии. В то же время они ходят на курсы итальянского языка, это позволит им лучше понимать и коллег, и пациентов. Необходимый шаг для того, чтобы эти специалисты смогли внести ценный вклад в систему общественного здравоохранения в этом регионе".