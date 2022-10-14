Италия: врачи массово бегут из скорой помощи

В Италии ежедневно из больниц увольняются 7 врачей, и большинство из них работали в отделениях неотложной помощи.

Сложные условия труда, плохая организация, длинные смены, низкая оплата: смесь этих факторов делает эту область медицины не столь привлекательной, хотя в прошлом была очень востребована молодыми врачами, ищущими захватывающую, динамичную работу с уникальными возможностями обучения.

Пьерино Ди Сильверио, секретарь союза врачей ANAAO:

— В этом году, как и в прошлом, около 50% вакансий в службе неотложной помощи остались невостребованными, но даже те, кто решают занять их - вскоре увольняются. в таких условиях, врачи скорой помощи в будущем станут химерой, редким явлением.

Лука Паламара, Euronews:

— Забудьте о таких сериалах, как "Скорая помощь" или "Анатомия страсти". Суровая реальность больничных отделений неотложной помощи в Италии резко контрастирует с тем, что показывают по телевизору. Молодые врачи скорой помощи, кажется, с нетерпением ждут возможности сменить место работы: перейти в другие больничные отделения, уехать в другие города или даже за границу, где, как им кажется, они смогут добиться уважения, которого они ожидают как врачи.

Анжела Мауро — педиатр, которая после 4 лет работы в неотложной помощи в Неаполе решила переехать в Милан и сменить отделение больницы.

— С тех пор как я ушла из отделения скорой помощи, качество моей жизни и работы полностью изменилось, с точки зрения стресса и удовлетворенности условиями. Теперь я могу тщательно обследовать своих пациентов, а это значит лечить и вылечивать их наилучшим образом: это и есть удовлетворение врача.

Одна из проблем — восприятие людьми скорой помощи и отсутствие соответствующей фильтрации пациентов. В настоящее время люди, как правило, обращаются в скорую помощь с невысокой температурой или с другими незначительными заболеваниями.

Анжела Мауро, педиатр:

— Скорая помощь должна иметь дело с настоящими чрезвычайными ситуациями, с угрожающими жизни случаями, с пациентами в тяжелом состоянии, которых не смогли осмотреть семейные врачи. К сожалению, это одна из причин неудовлетворенности врачей скорой помощи"

Наряду с оплатой труда, существует вопрос профессионального признания и проблема, обострившаяся в пандемию: баланс между работой и личной жизнью.

Пьерино Ди Сильверио, секретарь союза врачей ANAAO:

— За каждым врачом стоит человек, и сегодня у нас больше нет времени на это, времени быть отцами, матерями, бабушками и дедушками, друзьями. Рабочие часы больше не соблюдаются: мы должны трудиться 38 часов в неделю, но, согласно нашему последнему опросу, средняя неделя состоит из 65 часов.

Несмотря ни на что, тяжелые рабочие будни больничных врачей и медсестер по-прежнему случат основной точкой соприкосновения людей с государственной службой здравоохранения.