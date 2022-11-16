Италия борется с депопуляцией

Сокращение численности населения Италии, по мнению экспертов, – наиболее острая проблема, которая требует срочных мер. Они говорят, что будущее страны в значительной степени зависит от того, удастся ли остановить эту тенденцию.

С 2015 года население Италии сократилось примерно на 1 миллион человек, – впервые в истории страны. Прогноз выглядит неутешительно. В ближайшие несколько лет надо ожидать не только сокращения населения, но и уменьшения числа молодых людей. Если расчёты подтвердятся, это очень серьёзно скажется на производстве и экономическом росте.

В Италии самая высокая доля жителей старше 65 лет среди всех стран-членов Евросоюза. Если тенденция сохранится, будет очень трудно поддерживать работоспособность как пенсионной системы, так и системы здравоохранения.

Но в чем причина этого? Гендиректор исследовательского фонда Censis Массимилиано Валерии связывает это с экономическими факторами:

«В Италии самый низкий уровень женской трудовой занятости в Европе. В настоящее время он составляет около 57%. В Германии этот показатель – около 75%, а в Швеции – более 81%. Почему я говорю именно об этом? Потому что несколько исследований показали, что если женщины имеют возможность работать, то у них будет больше детей. Отсутствие возможности получить работу делает женщин менее защищенными с финансовой точки зрения и не способствует их интересу к созданию семьи».

Демографический спад в стране – первый пункт в программе правящей партии «Братья Италии». Новое правое правительство сформировало отдельное министерство по делам семьи и рождаемости для решения этой проблемы.

Низкая рождаемость – это проблема, которую нельзя отнести только к правому или только к левому политическому крылу, это общенациональная чрезвычайная ситуация. Мы должны вернуть работающих матерей на центральное место во всех политических решениях. Их надо поддерживать правильной экономической политикой. Этого не было последние несколько лет. Лавиния Меннуни сенатор, партия «Братья Италии»

По мнению Массимилиано Валерии, одних только финансовых мер может быть недостаточно:

«Потребуется несколько поколений, чтобы развернуть эту тенденцию, ведь общее число фертильных женщин со временем сокращается само по себе. Это подводит нас к необходимости воспользоваться эмиграцией как ещё одним инструментом для решения подобных проблем».

По оценкам национального статистического института, пандемия лишь ускорила депопуляцию в Италии и в результате к середине столетия население страны может сократиться на 5 миллионов, то есть почти на 10% по сравнению с показателями этого года.