Италия борется с депопуляцией

Италия борется с депопуляциейКомментарии
Сокращение численности населения Италии, по мнению экспертов, – наиболее острая проблема, которая требует срочных мер. Они говорят, что будущее страны в значительной степени зависит от того, удастся ли остановить эту тенденцию.
С 2015 года население Италии сократилось примерно на 1 миллион человек, – впервые в истории страны. Прогноз выглядит неутешительно. В ближайшие несколько лет надо ожидать не только сокращения населения, но и уменьшения числа молодых людей. Если расчёты подтвердятся, это очень серьёзно скажется на производстве и экономическом росте.
В Италии самая высокая доля жителей старше 65 лет среди всех стран-членов Евросоюза. Если тенденция сохранится, будет очень трудно поддерживать работоспособность как пенсионной системы, так и системы здравоохранения.
Но в чем причина этого? Гендиректор исследовательского фонда Censis Массимилиано Валерии связывает это с экономическими факторами:
«В Италии самый низкий уровень женской трудовой занятости в Европе. В настоящее время он составляет около 57%. В Германии этот показатель – около 75%, а в Швеции – более 81%. Почему я говорю именно об этом? Потому что несколько исследований показали, что если женщины имеют возможность работать, то у них будет больше детей. Отсутствие возможности получить работу делает женщин менее защищенными с финансовой точки зрения и не способствует их интересу к созданию семьи».
Демографический спад в стране – первый пункт в программе правящей партии «Братья Италии». Новое правое правительство сформировало отдельное министерство по делам семьи и рождаемости для решения этой проблемы.
По мнению Массимилиано Валерии, одних только финансовых мер может быть недостаточно:
«Потребуется несколько поколений, чтобы развернуть эту тенденцию, ведь общее число фертильных женщин со временем сокращается само по себе. Это подводит нас к необходимости воспользоваться эмиграцией как ещё одним инструментом для решения подобных проблем».
По оценкам национального статистического института, пандемия лишь ускорила депопуляцию в Италии и в результате к середине столетия население страны может сократиться на 5 миллионов, то есть почти на 10% по сравнению с показателями этого года.