Италия: "счёт за электричество - хоть в петлю лезь"

В Италии, по данным социологических опросов, три четверти домохозяйств ожидают этой осенью значительного повышения цен на электроэнергию и газ. 80% респондентов рассказали, что уже вынуждены экономить: откладывать отпуск, крупные покупки, сокращать выходы в рестораны.

Лаура Рамони, владелица бара Big Mamy, установила в окне заведения манекена с табличкой "счет пришел". По словам Лауры, ей пришлось наглядно объяснять покупателям, почему кофе эспрессо в ее баре подорожал на 10 евроцентов.

Лаура Рамони, владелица бара: "Я решила выставить этот манекен после того, как получила счет на сумму в 2500 евро. Я действительно почувствовала как на шее затягивается петля. Вот и подумала об этом манекене и поставила его".

Энергетический кризис, с которым столкнулись итальянская промышленность и домохозяйства, вызывает наибольшее беспокойство у избирателей накануне парламентских выборов.

Натали Точчи, директор Института международных отношений: "Различия между кандидатами, а речь идет о том, какие решения могут приниматься по энергетическим и экономическим вопросам, не столь велики, просто потому, что поле для маневра, будь вы левый или правый, на самом деле, очень ограничено. Из-за этого не получается настоящей дискуссии. Вы знаете, все партии согласны с тем, что, например, Европа должна установить потолок цен на энергию. Однако потом могут возникнуть разногласия относительно того, как именно и какие цены должны быть ограничены. В динамике предвыборной кампании, которая является конкурентной и даже конфликтной, кандидаты предпочли бы об этом не говорить. Но они вынуждены это делать, учитывая ситуацию".

На Апеннинах растут опасения, что астрономически высокие счета связанные с энергозатратами, приведут к закрытию некоторых предприятий, по меньшей мере, временному, и вынудят домохозяйства нормировать энергопотребление.