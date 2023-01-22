Энергетический кризис: театр репетирует на мясокомбинате

В венгерском городе Сегед местные власти закрыли на зиму все культурные и спортивные объекты: цены на отопление слишком высоки, а государственной помощи недостаточно.

В числе закрытых оказался Национальный театр — огромное историческое здание с отделениями драмы, оперы и балета.

Но расписание репетиций для труппы никто не отменял. В итоге артистов приютила компания Pick, знаменитый производитель салями. Один из неиспользуемых корпусов мясокомбината — тоже закрытый было из-за энергетического кризиса — быстро превратили в репетиционный зал.

Кароль Фельфёльди, финансовый директор компании Pick:

"Для нас это расходы, но не обуза: мы очень рады взять на себя поддержку нашего Национального театра".

По словам артистов, даже во время пандемии коронавируса они находили возможность репетировать в собственных стенах. Сегодняшняя ситуация тоже непростая, но настроение труппы от этого не падает.

Ласло Барнак, директор Сегедского национального театра:

"Мы становимся только решительнее, когда сталкиваемся с трудностями. В такие моменты наша сплочённость, наш творческий потенциал становятся лишь сильнее. Мы ещё больше хотим выйти на сцену и приветствовать зрителей".

Предполагается, что вернуться в своё здание труппа сможет в начале марта, а уже в конце марта Национальный театр Сегеда возобновит спектакли и представления.