Энергетический кризис: театр репетирует на мясокомбинате

Энергетический кризис: театр репетирует на мясокомбинатеКомментарии
В венгерском городе Сегед местные власти закрыли на зиму все культурные и спортивные объекты: цены на отопление слишком высоки, а государственной помощи недостаточно.
В числе закрытых оказался Национальный театр — огромное историческое здание с отделениями драмы, оперы и балета.
Но расписание репетиций для труппы никто не отменял. В итоге артистов приютила компания Pick, знаменитый производитель салями. Один из неиспользуемых корпусов мясокомбината — тоже закрытый было из-за энергетического кризиса — быстро превратили в репетиционный зал.
Кароль Фельфёльди, финансовый директор компании Pick:
"Для нас это расходы, но не обуза: мы очень рады взять на себя поддержку нашего Национального театра".
По словам артистов, даже во время пандемии коронавируса они находили возможность репетировать в собственных стенах. Сегодняшняя ситуация тоже непростая, но настроение труппы от этого не падает.
Ласло Барнак, директор Сегедского национального театра:
"Мы становимся только решительнее, когда сталкиваемся с трудностями. В такие моменты наша сплочённость, наш творческий потенциал становятся лишь сильнее. Мы ещё больше хотим выйти на сцену и приветствовать зрителей".
Предполагается, что вернуться в своё здание труппа сможет в начале марта, а уже в конце марта Национальный театр Сегеда возобновит спектакли и представления.