Открытия года в Катаре: музыка, спорт и защита живой природы

Гнездование морских черепах, соколиная охота, музыкальное наследие Катара, а также достижения эмирата в области спортивной медицины: обзор самых ярких моментов программы "Катар 365" в 2022 году.

КАТАР – РАЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ?

Каждый год в сезон гнездования пляж Фувайрит принимает неожиданных гостей – самок ястребиных черепах. Каждая из них откладывает в одном укрытии в песке до 80 яиц, процент вылупившихся черепашат достигает 75. В случае непогоды местные учёные перемещают яйца в защищенный инкубатор.

Появление гнёзд в песке зависит от погодных условий или коэффициента приливов и отливов. В среднем через 55 дней детёныши появляются на свет и сразу же отправляются в море.

Самка ястребиной черепахи. Euronews

Вдали от пляжа самым легендарным животным Катара остаётся одногорбый верблюд. Для бедуинов аравийского полуострова верблюды были основным средством передвижения. Эти животные обладают огромной выносливостью, они проходят сотни километров, довольствуясь незначительным объёмом воды.

Для "крейсеров пустыни" ежегодно устраивают конкурс красоты. Жюри оценивает состояние и блеск шёрстного покрова, форму горба, пропорции головы и шеи, размер губ и даже длину ресниц. Ставки высоки: призовой фонд превышает 350 тысяч евро.

Национальная птица Катара – сокол. Каждый год в сердце пустыни проходит Международный фестиваль соколиной охоты. Представители сотни соколиных дворов со всего региона съезжаются сюда, чтобы посоперничать в этом виде спорта или даже искусства, который уходит корнями в глубь веков. Участники фестиваля соревнуются в скорости, охотничьих навыках и отработанности жестов.

И ловчие птицы, и верблюды, и редкие морские животные играют важную роль в жизни Катара. С ними отчасти связано культурное наследие страны, наблюдение за ними – источник ценной информации для учёных.

МУЗЫКА: АРАБСКИЙ КОЛОРИТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗВУЧАНИЕ

Мы также узнали о важной роли музыки в жизни катарцев – от традиционных песен рыбаков и ловцов жемчуга до официального гимна чемпионата мира по футболу. В Дохе уверены, что любые формы фольклора необходимо сохранить и передать его будущим поколениям. Именно этим занимаются в Katara Studios.

Именно эта продюсерская студия выпустила бодрящий сингл "Hayya Hayya" ("Лучше вместе"), ставший гимном мундиаля. Над поп-композицией с арабскими элементами работала международная команда.

Ключевая фигура Katara Studios – Мэт Хау. Если кто и знает толк в хитах, так это он: звукорежиссер был удостоен премии "Грэмми" в 1999 году. Несмотря на сорокалетний опыт в профессии, британец, обосновавшийся в Катаре, всегда готов учиться новому.

Приезд сюда был для меня настоящей удачей, я хотел узнать немного больше об Аравийском полуострове, о ближневосточной музыке – в частности, о стиле халиджи. Я хотел чему-то научиться и в дальнейшем использовать эти знания в моей работе в Англии, а также делиться с коллегами по цеху. Мэтт Хау Главный звукорежиссер Katara Studios

Уроженец Ирландии Мартин Фаррагер перебрался в Доху в 2015-м. Здесь он регулярно выступает и даёт уроки музыки. После занятий с ученикам он даёт концерты со своей группой в самых необычных открытых локациях столицы эмирата.

"Во время локдауна никаких концертов не было, нам не разрешали нигде выступать. Мы решили снимать видео из разных мест, вот мы на доске в море, а вот - в пещере посреди пустыни. Мы размещали ролики в TikTok и YouTube, и вот процесс пошел. Однажды представители "Формулы-1" связалась с нами и предложили сыграть на одном из мероприятий - на главной сцене! Я чуть не упал со стула! Было потрясающе, это отличный опыт", – говорит автор-исполнитель.

Мартин Фаррагер и его группа. Euronews

НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ

Мангровый массив Аль-Такира – одно из самых зеленых мест в Катаре. Растения здесь чувствуют себя комфортно благодаря высокой воде. Во время прилива нет лучшего способа насладиться изобилием природы, чем прогулка на байдарке!

Все большее число поклонников отдыха на природе спускаются на воду, чтобы пройти по уникальным мангровым маршрутам, увидеть птиц, рыб и насладиться закатом.

Каякинг в мангровом массив Аль-Такира. Euronews

Но есть и другие способы повысить уровень эндорфинов. Падел – смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша – пользуется огромной популярностью в Дохе.

Падел – очень лёгкий вид спорта, у вас сразу будет получаться. Вы можете прийти на корт с друзьями, и вы почувствуете, что можете играть. Неважно, сколько вам лет, какая у вас физическая подготовка или владение техникой, падел приносит удовольствие с первой минуты. Хавье Педреро Основатель Padel Qatar

В следующем году в Катаре пройдет несколько турниров по паделу.

А что, если вы получите травму во время игры? Вам помогут в клинике Aspetar – ведущем катарском центре спортивной медицины. Передовые технологии позволяют специалистам подбирать индивидуальную программу реабилитации в каждом конкретном случае.

"В "Aspetar" лечатся профессиональные спортсмены. Здесь они могут чувствовать себя, как дома. А дом для них – это спортивный зал. Поэтому, если вы походите по клинике, вы поймёте, что она больше похожа на спортивный центр, чем на больницу", – рассказал Euronews доктор Джамаль аль-Канджи, заведующий отделом работы с пациентами.