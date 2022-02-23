Катар стремится сохранить уникальное биоразнообразие и древние традиции

СОКОЛИНАЯ ОХОТА В ПУСТЫНЕ

Каждый год пустынные пейзажи Катара привлекают участников Международного фестиваля соколиной охоты (Marmi). Это самое масштабное мероприятие в своём роде проходит под патронажем общества традиционной арабской охоты "Аль-Ганнас". Вот уже 13 лет, как он ежегодно проводится в январе, ведь зимняя погода идеально подходит для соколиной охоты. Представители сотни соколиных дворов со всего региона съезжаются в пустыню, чтобы посоперничать в этом виде спорта или даже искусства, который уходит корнями в глубь веков.

Председатель "Аль-Ганнас" Али бин Хатем Аль-Михшади: "Ассоциация была создана в 2008 году для того, чтобы поддерживать сообщество сокольничих, с момента основания она успела претворить в жизнь несколько крупных проектов. В частности, мы устраиваем соревнования в Катаре. У нас большие амбиции, в том числе в научной сфере: мы работаем над секвенированием генома сокола для поддержания баланса между различными видами. Также мы регулярно выпускаем птиц на волю. Всё, что связано с дрессировкой соколов, признано в Катаре нематериальным культурным наследием, поэтому мы так им дорожим".

Сокол с перчаткой S. Gaffoor

Участники фестиваля соревнуются в скорости, охотничьих навыках и отработанности жестов, на кону денежные призы, а также шанс бороздить пустыни на новом внедорожнике. Главная цель проведения соревнований – сохранение этого культурного наследия для будущих поколений. Десятилетний Тани Мохаммед Аль Кубаиси занял первое место в своей возрастной категории и выиграл около 5 тысяч евро призовых.

Ширококрылые хищники могут жить до 22 лет, а вот их охотничья карьера не превышает 4 года. Но на протяжении всей жизни о них заботятся, к ним относятся с почтением. В любое время года сокольничие могут привести своих питомцев в специализированную клинику в центре столицы, где питомцам будут оказаны все виды медицинских услуг от эндоскпопии до рентгенографии, а также проведения лабораторных исследований.

СОХРАНЕНИЕ МАНГРОВЫХ ЛЕСОВ

Катар намеревается всеми силами не допустить вымирания своей фауны. Страна насчитывает множество заповедников - место обитания животных и птиц, где также произрастают охраняемые виды растений. Доктор Саиф Али аль-Хаджари, авторитетнейший эколог, основатель Центра друзей окружающей среды, запустил также успешные образовательные проекты, где дети узнают о значении мангров для биоценоза. Д-р Саиф Али аль-Хаджари: "Дети вовлечены в процесс получения новых знаний, они рады тому, что могут поделиться своими идеями с другими детьми, а также задавать вопросы, проводить небольшие исследования, делать фотографии, наслаждаться природой. Именно от них будет зависеть будущее, новое поколение должно взять на себя защиту природы по всему миру".

Кадр интервью доктора Саифа Али аль-Хаджари Euronews

КОНКУРС КРАСОТЫ ДЛЯ ДРОМАДЕРОВ

Одногорбый верблюд – самое легендарное животное Катара. Для бедуинов аравийского полуострова верблюды были не только основным средством передвижения, но и символом процветания.

Самые красивые верблюды региона участвуют в ежегодном конкурсе красоты Катара (Qatar Camel Festival), жюри награждает победителей в четырёх основных категориях: состояние и блеск шёрстного покрова; длина и ширина шеи. Следующая категория: пропорция головы, размер губ и длина ресниц. И, наконец, форма и положение горба. Победителям вручают специальный пояс.

Верблюдам обеспечен особый уход, перед важным конкурсом их не держат на открытом солнце, кормят злаками, мёдом, финиками, дают молоко.

Ставки высоки: денежные призы могут достигать 350 тысяч евро. Однако главная цель организаторов и участников фестиваля – сохранение древней традиции и поддержание особой связи между человеком и верблюдом.

Иллюстрационное фото ILOVEQATAR.NET

Но верблюды в почёте не только из-за внешности. Они обладают огромной выносливостью, они способны выживать в самых неблагоприятных климатических условиях. Они могут пройти сотни километров пустыни, довольствуясь незначительным объёмом воды. В Катаре также проходят верблюжьи скачки (Qatar Camel Festival). Животным отдают команды привязанные к горбу роботы-наездники, которые в свою очередь управляются владельцами, колесящими вокруг ипподрома на своих внедорожниках.

Верблюжьи бега – очень прибыльный бизнес. Конкуренция на скачках очень высока, на кону шестизначные суммы. Но это ещё и удивительное, незабываемое зрелище!