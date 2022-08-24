Научная революция в Катаре в области генетической медицины

В этом выпуске нашей программы мы заглянем в биобанк, в котором хранятся образцы ДНК; узнаем, как катарская геномная программа помогает точной медицине; и познакомимся с научным объяснением спортивных травм.

Ведущий центр исследований в области спортивной медицины

После открытия клиники «Аспетар» в 2007 г. здесь, в самом центре Спортивного Городка Дохи, проходили лечение ряд звезд мирового спорта. Сейчас «Аспетар» признан во всем мире ведущим центром медицинских исследований и технологий.

Для пациентов здесь здесь предусмотрены самые разные медицинские процедуры: исследования движений мускулатуры, гидротерпия, физиотерапия и реабилитация. Здесь также есть хирургическое и стоматологическое отделения и тренажерный зал.

Как объясняет доктор Джамаль аль-Канджи, заведующий отделом работы с пациентами, этот медицинский был специально разработан для профессиональных спортсменов:

"В «Аспетаре» лечатся профессиональные спортсмены. Здесь они могут чувствовать себя, как дома. А дом для них — это спортивный зал. Поэтому, если вы походите по клинике, вы придете к выводу, что она больше похожа на спортивный центр, чем на больницу".

Физиотерапевт Род Уайтли наблюдал много перемен за 30 лет своей карьеры:

"30 лет назад, когда я стал этим заниматься, для исследования движений спортсмена у нас были только разные грузики с помощью, которых мы наблюдали за работой мускулов и связок. Но главным инструментом были наши глаза. Мы делали осмотр и думали, что знаем, что́ делаем. Но затем случилась эта революция, относительно которой, честно которой, я был настроен скептически".

Догадки сменились научными данными.

Развитие точной медицины

Цель биобанка — предоставить медицинским работникам все необходимые данные для индивидуального подхода к пациенту. А в конечном итоге дать местным жителям шанс избежать тяжелых заболеваний, таких как диабет и расстройства сердца.

Биобанк был создан в 2012 г., что бросить вызов широко распространенным сложным заболеваниям, от различных типов рака до ожирения. Его пациенты заполняют анкеты, а затем сдают образцы крови и другие материалы с ДНК. Они находятся под наблюдением в течении пяти лет. Это позволяет врачам оценить эффективность профилактических мер.

Сотрудница биобанка с биоматериалами. Кадр из видео.

По словам директора Катарского биобанка доктора Нахлы Афифи, он предоставляет врачам и патологоанатомам инструмент для постановки точного диагноза.

Биобанк играет ключевую роль в развитии точной медицины в Катаре. Нахла Афифи Директор Катарского биобанка.

Расшифровка геномов

Биобанк играет важную роль в реализации еще одного научного проекта — в расшифровке генома, которая изменит направление развития медицины во всем мире. В рамках Катарской геномной программы (КГП) уже расшифрованы 30 из 32 тыс геномов. жителей страны.

Расшифровка генома позволяет установить предрасположенность пациента к тем или иным заболеваниям. Большой объем данных, охватывающий всё население Катара, позволяет обнаружить причинно-следственные связи между теми или иными генами и заболеваниями.

Доктор Саид Исмаил, директор КГП, подчеркивает важность того, чтобы информация о геномах охватывала максимально много жителей Земли:

"До сих пор свыше 95% данных берется в Западной Европе и в Северной Америке. У белых европейцев. Нельзя говорить о понимании человеческого генома, пока мы не изучим представителей всех групп людей в мире".

Доктор Саид Исмаил и корреспондент Шехерезада Гафур. Кадр из видео.

КГП также проводит интереснейшие уроки о геномах для детей. "Наша задача — подстегнуть появления нового поколения генетиков здесь в Катаре. Эти уроки призваны не просто подтолкнуть их к выбору научной карьеры, но также подготовить их к медицине будущего, которая будет строиться вокруг пациента", — подытожил д-р Исмаил.

Перспективы на будущее

Клиника «Аспетар» с его новейшими медицинскими технологиями будет играть важную роль во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу 2022 г.

Биобанк уже собрал биоматериалы 27 тысяч катарцев, но рассчитан на 2 300 000 человек. Он сыграл важную роль в установлении связи между генами и степенью тяжести заболевания ковидом.

В этом году КГП объявила о начале сотрудничества с компанией Thermo Fisher Scientific, что еще больше ускорит геномные исследования и внедрение предиктивной диагностики в Катаре.

Не вызывает сомнений, что научные исследования, проводящиеся в настоящее время в Катаре, в том числе в области спортивной медицины и генетики, будут иметь долгосрочные результаты и благотворно скажутся на жизни людей.