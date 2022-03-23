Видеоигры и падел — будущее катарского спорта

Проведение чемпионата мира по футболу сделает Катар центром мирового спорта. Поэтому в этом выпуске мы говорим о будущем спорта.

Знакомство с миром киберспорта

Съезды, соревнования и видеостримы, посвященные киберспорту, уже стали привычной частью пейзажа. Он даже стал предметом научных исследований.

В Катаре создана Федерация киберспорта, которая собираться проводить международные турниры и привлекать в страну иностранные геймерские организации. Сборная Катара по киберфутболу, которую поддерживает Катарская футбольная ассоциация, сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге.

Турниры по видеоиграм позволяют профессионалам зарабатывать деньги. Старшее поколение также может расширить здесь свои знания о киберспорте. По словам геймера Абдул-Рахмана Аль-Маны, большим событием для него стало то, что на соревнование пришел его отец. Увидев большую сцену, прожекторы, напряженно соревнующихся людей, он сказал: это настоящий спорт.

В арабском мире насчитывается 20 млн геймеров. Медленно, но верно их число растет и в Катаре, о чем свидетельствуют результаты прошедшего турнира. Местная команда становится всё сильнее.

Центр развития спортивной индустрии

Спортивный бизнес — это многомиллиардная индустрия с массой возможностей. Недавно созданный в Катаре Центр развития спорта Sport Accelerator стремиться создать здесь новые бизнес-возможности и привлечь иностранных туристов.

Sport Accelerator. Joel V. Garcia/ 2017

Он сотрудничает с такими иностранными гигантами как Microsoft и LaLiga, а также поддерживает такие стартапы как Sponix. Эта компания создает трехмерные изображения, которые показывают на телетрансляциях футбольных матчей. Компания уже подписала соглашение с УЕФА и такими телеканалами как Bein Sports.

Падел: самый популярный вид спорта в Катаре

Падел был придуман в 1969 г. мексиканским бизнесменом и вскоре получил известность во всем мире. Обычно в него играют парами, хотя можно и одни на один. Этот бесконтактный спорт приобрел особенную популярность во время пандемии.

Хулия приехала год назад из Испании, чтобы обучать игре в падел в спортивных клубах Дохи. Она тренирует женщин, в основном местных уроженок, и с удовольствием отмечает то, как они быстро втягиваются в игру. Международная федерация падела организует мировой тур. Неудивительно, что его первый этап пройдет здесь, в Катаре.