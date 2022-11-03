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Полякам не хватает угля

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 Julian GOMEZ
Полякам не хватает угля
Авторское право  euronews

Польше не хватает угля. Постоянное сокращение собственной добычи, эмбарго на российский импорти инфляция загнали в угол миллионы поляков, которые по-прежнему сильно зависят от него. Съемочная группа программы "Очевидец" четыре дня путешествовала по стране, посещая шахты и дома и выслушивая опасения и тревоги людей.

Без угля даже шахтеры

Даже в южной Силезии, в самом сердце польского угледобывающего сектора, крупнейшего в Европейском Союзе, кризис не щадит никого.

"Это весь уголь, который остался на зиму, 25 лет в шахтах, и у меня ничего нет, - возмущается угледобытчик-пенсионер Яцек Ковальский. - Негде купить. Нет денег, чтобы купить. Вот и все".

Почти 2 миллиона поляков, чье отопление напрямую зависит от угля, ожидает мрачная зима. С весны цены выросли в 4 раза - и продолжают расти. Правительство обещало помощь,

Война в Украине подкосила сектор, который и без того находится в упадке. Польша является вторым по величине производителем в ЕС после Германии. Но добыча угля, считающаяся слишком загрязняющей и неприбыльной, в последние годы постоянно сокращается.

Счета за электричество бьют рекорды

Сколь бы драматичной ни выглядела нынешняя ситуация, она может ухудшиться. Доля угля в производстве электроэнергии в Польше - самая высокая в Европейском Союзе. Но теперь дефицит угля и цены на него также активно способствуют стремительному росту цен на электроэнергию - не только для потребителей.

Столкнувшись с неизбежным повышением стоимости электроэнергии примерно на 700% власти на местах вынуждены ограничивать предоставление основных социальных услуг. Так, школа города Сандомира готовит план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы избежать закрытия и перевести 300 учеников на онлайн-обучение. Могут закрыть и бассейн, куда каждый день приходят сотни пловцов.

_"Мы не можем переложить на наших клиентов и на детей 100% более высоких затрат _на электроэнергию, - говорит руководитель спортивного центра Павел Вержбица. - В такой ситуации дети, которые учатся плавать, не смогут продолжать занятия. То же самое касается и пожилых людей, которые приходят на занятия. Они не будут приходить, так как им нужны деньги, чтобы купить еду и лекарства".

Сложившаяся ситуация беспокоит всех - простых граждан, представителей крупного и мелкого бизнеса, и даже местная больница, второй по величине работодатель в регионе, которая ежегодно обслуживает около 20 тысяч пациентов, готовится к сложной зиме.