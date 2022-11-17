Европейские пекарни не справляются с ростом счетов

Будь то маленький семейный бизнес или крупная компания с большим штатом, многим пекарням в Европе грозит банкротство из-за растущих счетов за электроэнергию. Наш корреспондент встретился с представителями бизнеса в Италии, Румынии и Нидерландах, все они жалуются на невозможность работать.

Нидерланды: печи на продажу

Первая остановка - город Делфт в Нидерландах. Джек ван Рун работает у печи последний день, он расстается с булочной, в которой трудился почти 20 лет. Война в Украине и инфляция вынуждают его пойти на этот шаг - "из-за непомерно высоких цен на газ". До сих пор мне приходилось платить по счетам 1 400 евро в месяц, скоро это будет 12-13 тысяч в месяц", - жалуется Джек.

До августа у Джека был контракт на газ с фиксированной ценой, потом поставщики энергии его пересмотрел. Это ускорило закрытие бизнеса. "В мою пекарню приходят молодые люди, для которых я делал торты на все их дни рождения", - говорит Джек, чья пекарня любима жителями квартала. До пенсии ему - 17 лет, Джек распродает оборудование чтобы устроиться пекарем по найму.

Джек демонтирует пекарню. Euronews

Нидерланды, как и другие страны Европейского Союза, помогает малоимущим семьям и некоторым категориям предприятий справляться с ростом цен на энергоносители.Однако маленькие пекарни не попадают под условия предоставления помощи. Голландские пекари по всей стране протестуют против высоких цен на электроэнергию. По субботам они выключают свет в своих магазинах, освещая их свечами.

Недавно власти решили предложить дешевые кредиты пекарям, которые хотят заменить газовые печи на электрические. Но переоборудование обошлось бы в копеечку, говорит Джек: "Это означало бы в моем случае полмиллиона инвестиций, это слишком большая неопределённость на оставшиеся до пенсии годы".

Румыния: двукратный рост счетов

Страдают пекари и в других странах ЕС, например, в Румынии. Наш корреспондент едет на восток, в город Урлаци, где на хлебной фабрике "Олтина" трудятся 400 человек. Госпомощь для покрытия расходов на энергию существует, но позволяет лишь частично возместить затраты, говорят на предприятии. "Олтина" теперь платит за электричество эквивалент 50 тысяч евро - вместо 20 тысяч еще совсем недавно.

"Наша самая большая проблема на данный момент - это высокая стоимость электроэнергии: мы хотели бы быть включенными в государственный механизм компенсации", - отмечает Богдан Иосиф, совладелец и генеральный директор пекарни.

В компании неквалифицированные рабочие зарабатывают аналог 450 евро в месяц. Кристинель Констанда, наш собеседник, имеет 22 года стажа, его зарплата выше - около 600 евро. Хотя правительство поддерживает домохозяйства, ограничивая цены на электроэнергию, Кристинель с семьей экономят, как могут. "Мы еще не включили газовое отопление [дома], у нас не хватает денег, поэтому пока поживем так", - говорит мужчина. За год затраты на газ, который проведён в его кухню, выросли ровно в два раза, а стоимость продуктовой корзины на неделю подскочила с 40 до 120 евро.

"Счета съедают все, мы не можем позволить себе ни новой одежды, ни отпуска, - признается работник.

Рим: хлеб становится золотым

В Италии та же история в одной из старейших столичных пекарен в Кампо-де-Фьори. Давиде работает там с 10 вечера до 10 утра. Несмотря на то, что новое ультраправое правительство Джорджи Мелони продолжает начинания предшественников, расширяя меры поддержки семей и бизнеса, 50-летний пекарь жалуется на нехватку денег. "Все стало дороже, особенно в супермаркете; кто-то доводит ситуацию до крайности, наживается. Самое ужасное, что зарплаты вообще не растут", - говорит Давиде.

Давиде жалуется на финансовые сложности. Euronews

Ровно в 8 утра пекарня открывается, покупатели обсуждают обещают инициативу властей выделить 30 миллиардов евро заемных средств на субсидии семьям и бизнесу.

Фабрицио, владелец другой римской пекарни, беспокоится о своих 18 работниках. Из-за непомерных затрат на сырье и энергию ему пришлось повысить цену на хлеб на 12%. "За год наш ежемесячный счет за газ вырос с 1 200 евро до 5,5-6 тысяч, а счет за электричество - с 1 500 до 5-7 тысяч евро. Если бы мы полностью переложили наши расходы на плечи клиентов, хлеб, вероятно, стал бы для них золотым", - говорит он.

В связи с кризисом ряд стран, в том числе Италия, Румыния, Франция, хотят ввести общеевропейский потолок на газовые расценки. Некоторые другие члены ЕС, среди них Нидерланды и Германия, выступают против (они отмечают, что поставщики энергии просто переориентируются на других покупателей). Как вариант, возможен компромисс: совместная закупка газа странами ЕС, что позволит снизить расценки.

Если министры энергетики ЕС не смогут достичь соглашения, лидерам стран и правительств придется вернуться к обсуждению этой темы в середине декабря. Одно можно сказать наверняка: эра дешевого газа закончилась.