Роскошная суперъяхта "Шахерезада", которая, как считается, была построена для президента РФ Владимира Путина, - судно длиной 140 метров с вертолетной площадкой, несколькими спа-салонами и другими предметами роскоши - была арестована ещё в мае в порту деревни Марина ди Каррара недалеко от Флоренции. На суперъяхте "Шахерезада" - 22 каюты для 40 гостей, ее обслуживают до 94 членов экипажа. Согласно расследованию ФБК* Навального, обслуживающий персонал "Шахерезады" практически полностью состоит из сотрудников ФСО России.

Как сообщает газета Sonntagszeitung, швейцарский банк и бывший банкир из этой альпийской страны были вовлечены в финансирование нескольких суперяхт для российской элиты, включая яхту "Шахерезада", строительство которой предположительно обошлось в 700 миллионов долларов (или более 40 миллиардов рублей по нынешнему курсу).

Бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая считается любовницей Путина и матерью его предполагаемых младших детей, по сообщениям местных СМИ, жила в Швейцарии уже после начала войны России против Украины. На мегаяхте "Шахерезада" для 39-летней подруги президента, которая любит танцевать, была установлена дискотека с иллюминаторами на подводном уровне.

В мае прошлого года правительство Швейцарии отвергло обвинения со стороны США в том, что оно стало пособником российского правительства и олигархов.

Однако, согласно новому исследованию, бывший банкир, проживающий на Женевском озере, был номинальным владельцем другой суперяхты, которая также использовалась российской элитой.

"Шахерезада" была блокирована в Тоскане в мае 2022 года.

Расследование Алексея Навального, не первый год отбывающего срок в колонии, показало, что роскошная яхта фактически принадлежит президенту России Владимиру Путину. Видео команды Навального на YouTube стало вирусным.

Но компания по производству роскошных яхт The Italian Sea Group весной заявила, что Путин не является владельцем "Шахерезады", согласно официальным документам.

По данным итальянских СМИ, в качестве владельца в бумагах был указан бывший глава российской государственной компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов, доверенное лицо Путина. Высокопоставленный нефтяник числился также владельцем суперяхты "Амадея", которая весной была захвачена на острове Фиджи. Но один из хозяев "Роснефти" воспринимается в Европе скорее как ширма для истинного владельца - Владимира Путина.

_*9 июня 2021 года ФБК был признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда

_