Арестованы яхты Сечина и Усманова

В рамках санкций, введённых против РФ, конфискованы яхты, принадлежащие российским олигархам. 88-метровая "Amore Vero" главы государственной энергетической компании «Роснефть» Игоря Сечина, была задержана французскими таможенниками недалеко от Марселя. Судно прибыло в средиземноморский порт Ла-Сьота в январе и должно было оставаться там на ремонте до 1 апреля.

В Германии арестована 156-метровая Dilbar бизнесмена Алишера Усманова, самая большая моторная яхта в мире стоимостью в 600 млн долларов.

В то же время пять суперъяхт, принадлежащих российским олигархам направились на Млаьдивы и в Черногорию, где санкции не действуют.