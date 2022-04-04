В Испании обыскали яхту российского олигарха

Cотрудники ФБР США и гражданской гвардии Испании провели обыск на яхте российского олигарха в порту Пальмы-де-Майорки, столицы Балеарских островов в Средиземном море.

По данным агентства Associated Press, яхта называется Tango и ходит под флагом Островов Кука.78-метровое судно оценивается в 120 млн долларов.

Сообщается также, что яхта принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, одному из приближённых президента РФ Владимира Путина и главе базирующейся в Москве группы "Ренова" - конгломерата, специализирующегося на алюминии, нефти, энергетике, телекоммуникациях и других отраслях.

Все активы Вексельберга в США заморожены, а компаниям в США запрещено вести дела с ним и его структурами.