Превентивные санкции: в Италии задержали яхту "Шехерезада", владельца разыскивают

Итальянские власти задержали суперъяхту "Шехерезада" из-за антироссийских санкций.

140-метровое судно под флагом Каймановых островов, стоимость которого оценивается в 700 миллионов долларов, было пришвартовано в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане для проведения ремонтных работ. Накануне яхта покинула сухой док, и, по сообщению фотографа агентства Франс-Пресс, была готова к выходу в море.

Речь не идёт о конфискации, поскольку всё ещё продолжаются поиски владельца, но яхте запрещено покидать порт.

Министерство экономики республики сообщило, что финансовая полиция установила "существенные связи между лицом, формально владеющим "Шахерезадой", и видными представителями правительства России".

Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписал декрет о заморозке "Шехерезады"

Принадлежность яхты стала предметом спекуляций: официальные лица в США, а также ряд американских СМИ указывают на то, что истинный владелец "Шехерезады" – Владимир Путин. К такому же выводу пришла команда расследователей, близких к оппозиционеру Алексею Навальному.

Арест собственности российских физлиц в Италии сопровождается полемикой, поскольку государству, а значит и налогоплательщикам, дорого обходится содержание вилл и яхт российских олигархов, попавших под санкции.

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