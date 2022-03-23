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Италия

Власти Италии проверяют "яхту Путина"

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Власти Италии проверяют "яхту Путина"
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Власти Италии выясняют, принадлежит ли яхта "Шехерезада", пришвартованная в тосканском порту Марина-ди-Каррара, российскому президенту.

Ранее команда Алексея Навального опубликовала расследование о так называемой "яхте Путина" стоимостью 700 миллионов долларов. В нём утверждается, что на 140-метровом судне с вертолётными палубами, гостевыми каютами, спа-центром и позолоченной сантехникой работают сотрудники ФСО.

В крупном итальянском профсоюзе CGIL заявили, что в последнее время на борту наблюдаются "аномальные перемещения", а неделю назад там "провели полную смену экипажа", "русских заменили англичане".

Прямых доказательств того, что "Шехерезадой" владеет именно Владимир Путин, нет. Если они будут найдены, яхту арестуют.