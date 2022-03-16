В Испании задержали "яхту российского олигарха"

Власти Испании задержали в порту Барселоны яхту, предположительно связанную с одним их российских олигархов. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что судно стоимостью 140 млн долларов может быть в дальнейшем арестовано.

Сообщается, что это первый случай задержания российской собственности в Испании после введения новых санкций.

По данным агентства "Рейтер", речь идёт о яхте "Валерия": это 85-метровое судно принадлежит главе "Ростеха" Сергею Чемезову, зарегистрировано на имя его падчерицы, ходит под флагом карибской страны Сент-Винсент и Гренадины. В Барселоне яхта с начала февраля стояла в ремонте.

Чемезов попал под санкции США ещё в 2014 году. Теперь в "чёрном списке" оказались и имена членов его семьи. С конца февраля западные страны решили обратить внимание на собственность российских олигархов за рубежом. Так, две недели назад во Франции задержали яхту, предположительно связанную с компанией "Роснефть" и её исполнительным директором Игорем Сечиным.