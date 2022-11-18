Болельщики и футболисты съезжаются в Катар

Начиная с воскресенья и на ближайший месяц внимание болельщиков будет приковано к Катару, где официально стартует чемпионат мира по футболу 2022.

Все клубные соревнования поставлены на паузу, лучшие из лучших игроков в составе 32 стран-участниц съезжаются на Аравийский полуостров, чтобы сразиться за звание лучшей команды мира.

Несмотря на споры вокруг этого мундиаля, президент ФИФА считает, что турнир сблизит людей.

Мы не должны забывать о ключевом послании, которое заключается в единстве, о том, что футбол объединяет мир, сближает людей, наводит мосты. Каждый, кто любит футбол, кто является частью команды, кто состоит в фанатских группах, кто болеет, знает, что футбол обладает уникальной магией объединения людей Джанни Инфантино президент ФИФА

Этот чемпионат также может стать знаковым для Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые завершают свою выдающуюся карьеру.

Для звезды прошлого кубка мира Килиана Мбаппе — это шанс сравняться с самим Пеле, если французу удастся выиграть оба своих первых чемпионата.

Теперь, когда болельщики со всего мира заполонили улицы, все в ожидании матча-открытия в Дохе, где сборная хозяйки турнира Катара сыграет против Эквадора.

Сэм Ашу, Euronews:

— Волнение в Дохе нарастает, местные жители ждали этого уже более двенадцати лет. Население Катара составляет всего около 2 миллионов человек. Сейчас эта цифра значительно увеличилась, а ведь чемпионат еще не начался. Здесь, где я нахожусь, в столице страны, многие здания покрыты флагами стран-участниц, много настенных рисунков игроков. Это стало своего рода произведением футбольного искусства здесь, в Дохе. Более 3,5 миллиардов человек посмотрели чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил в прошлом месяце, что ожидает еще 1,5 миллиарда зрителей на этом чемпионате в Катаре. Под силу ли самой маленькой стране-организатору справиться с этой задачей?