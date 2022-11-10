Катар: все, о стране, принимающей ЧМ-2022

Тень претензий и критики нависла над ЧМ-2022 по футболу в Катаре практически с первого дня. Сначала подозрения вызывало само проведение кубка мира в знойной пустыне, а вскоре начали распространяться обвинения в коррупции вокруг заявки Катара.

ФИФА в течение двух лет вела расследование этих обвинений, не обнаружив никаких серьезных проблем. Но многие не обратили внимание на эти оправдательные заявления, и осадок остался.

Вскоре появились дополнительные обвинения в том, что рабочие-мигранты, приглашенные для строительства инфраструктурных объектов ЧМ, регулярно подвергались жестокому обращению и эксплуатации. Власти Катара это отрицают.

Но что мы на самом деле знаем о Катаре? Мы собрали для вас информацию об этой небольшой стране Персидского залива.

Где находится Катар?

Катар - ближневосточное государство на побережье Персидского залива, граничащее с Саудовской Аравией. Морские границы Катара также делают его соседом ОАЭ на юге и островного государства Бахрейн на севере. Его население - 2,6 млн человек, 80% из которых живут в столице страны, Дохе.

Катар входит в группу государств Персидского залива Euronews

По мнению Пита Паттиссона, журналиста, расследовавшего плачевное положение в стране гастарбайтеров, "Катар - это уникальное место".

Катарцы составляют около 12% населения этой мусульманской страны. Как и в Саудовской Аравии, здесь преобладает вахxабизм, который считается более консервативным вариантом ислама.

Пости 90% населения - иммигранты, в основном из Южной Азии, а также из стран Восточной Африки.

Большинство этих трудовых мигрантов - одинокие мужчины, которые работают на стройках, в гостиничной отрасли, охране. Среди мигрантов есть и женщины, приезжающие в Катар для работы по дому и уходу за детьми.

"Катар - очень иерархическое, классовое общество, - рассказал Пит Паттиссон в интервью Euronews. - Те, кто приехал сюда из Южной Азии и Восточной Африки, находятся в самом низу. Они, по сути, живут параллельной жизнью по отношению ко всем остальным в Катаре, и особенно к белым иностранцам, которых здесь называют "экспатами", хотя на самом деле - это тоже рабочие-мигранты".

Рабочие на стройке одного из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года, Катар (декабрь 2019 г.) Hassan Ammar/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

В весьма критичном докладе ООН за 2020 год были отмечены "серьезные проблемы структурного расизма и дискриминации в отношении неграждан", и установлено, что в стране "дефакто существует кастовая система".

Небольшой экскурс в историю Катара

Катар - это страна абсолютной монархии, где эмир в значительной степени определяет все направления развития политики и экономики.

До обретения независимости в 1971 году крошечное государство Персидского залива было протекторатом Великобритании, и Лондон контролировал его отношения с внешним миром, обеспечивая при этом безопасность.

В отличие от других бывших колоний, как пишет Аллен Фромхерц, автор книги "Катар: восхождение к власти и влиянию", здесь "не было никакого реального толчка к выводу из страны британцев [со стороны лидеров Катара, которые] ценили британскую военную защиту".

Основные протесты населения против британцев и правящей монаршей семьи имело место в стране до обретения независимости.

эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани во время встречи с президентом России Путиным на полях саммита в Казахстане Vyacheslav Prokofyev / Sputnik via AP

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани лично назначает министров - обычно членов монаршей фамилии - и одну треть Совета Шуры, законотворческого органа. Ещё две трети - избираются.

Хотя за закрытыми дверями проходит немало консультативных совещаний, власть, в основном, находится в руках эмира, который так или иначе контролирует все политические, законотворческие и судебные решения.

Политические партии в стране запрещены.

"Проблема, - говорит Ротна Бегум из правозащитной организации Human Rights Watch, - в том, что законы [Катара] ограничивают свободу слова и собраний... что очень затрудняет работу, к примеру, в борьбе за права женщин или в любых подобных областях".

По её словам, это перемещает всю полемику в Твиттер, где голоса прогресса, такие как сообщество ЛГБТК+ или защитники прав женщин, подвергаются оскорблениям и угрозам смерти в онлайн-пространстве.

Freedom House, неправительственная организация по мониторингу политических прав и гражданских свобод, помещает Катар в список "несвободных" стран.

Насколько влиятелен Катар?

Если судить по ВВП на душу населения, Катар - третья по богатству страна в мире.

В основном это связано с огромными запасами нефти и газа, которые также являются третьими по величине в мире.

Крупный экспортер сжиженного природного газа, Катар оказался бенефициаром последствий войны в Украине, ещё больше укрепив свои экономические позиции в результате резкого роста цен на энергоносители. Как сказал в интервью Euronews Аллен Фромхерц, для многих стран-потребителей, наряду с Соединенными Штатами, Катар является одним из основных поставщиков нефти и газа в обход России. "Сейчас это отвечает жизненно важным стратегическим интересам Европы, которая хочет сохранять уверенность, что поток нефти и газа не остановится".

Россия в значительной степени прекратила поставки газа в Европу в отместку за санкции, введенные против нее после решения Кремля развязать войну в Украине. Европейские страны пытаются найти новых поставщиков энергии в преддверии неизбежной зимы.

Но природные ресурсы - не единственный залог экономической мощи Катара. Насытившись нефтедолларами, Катар стал мировым центром СМИ после того, как в 1996 году был создан телеканал Al Jazeera ("Аль-Джазира").

"Катар располагает мощными ресурсами "мягкой силы", - отмечает Фромхерц. - Причём, в большей степени, чем любое другое государство во всем регионе".

В отличие от "жесткой силы", которая предполагает использование государственных инструментов насилия, для достижения поставленных целей "мягкая сила" действует на окружающих через культуру и ценностные ориентиры.

Проведение чемпионата мира по футболу, как и в случае с Россией, - часть этой стратегии.

"Катар пытается показать себя миру как серьезного международного игрока, - говорит Бегум. - Это серьёзная задача".

В этом году Катар станет первой страной региона Ближнего Востока и Северной Африки, которая примет у себя мировое первенство по футболу.

Почему ЧМ в Катаре вызывает столько разногласий?

Всеобщее внимание, которое привлекает к себе страна-организатор ЧМ, приносит с собой не только положительные последствия.

Так, по словам Паттиссона, около 30.000 рабочих были привлечены в страну для строительства стадионов и прочих объектов инфраструктуры, необходимых для проведения первенства. Положение миллионов мигрантов в Катаре, которые трудились над широкомасштабным развитием его инфраструктуры два последних десятилетия, и раньше было не лёгким.

"Чемпионат мира по футболу ухудшил ситуацию в том смысле, что ещё больше людей стали уязвимы для злоупотреблений," - поясняет Паттиссон.

Рабские зарплаты, опасные условия труда, принудительный труд, конфискация паспортов, а также большое количество необъяснимых - и нерасследованных - смертей были широко задокументированы правозащитными организациями и журналистами в Катаре. Как говорит Пит Паттиссон, это "человеческая трагедия" на фоне Кубка мира.

Катар отвергает все обвинения, а эмир Аль Тани заявил в октябре, что его страна столкнулась с "беспрецедентной кампанией" критики в преддверии соревнований.

"В основе проблем, связанных с эксплуатацией мигрантов, лежит катарская система "кафала". - поясняет Паттиссон, - Это форма спонсорства, закрепленная в законодательстве, которое запрещает наёмным сотрудникам менять работу без разрешения работодателя."

"Если вы не можете сменить работу, то у работодателя нет стимула заботиться о вас. И в результате [работодатель] получает контролируемую рабочую силу".

До недавнего времени в Катаре не было минимальной заработной платы.

В ответ на эти претензии власти Катара отменили систему "кафала" и ввели минимальную заработную плату (эквивалентную примерно 1 евро в час). Хотя критики системы до сих пор утверждают, что правила не соблюдаются.

"Эксплуатация чётко заложена в эту систему", - утверждает Пит Паттиссон.

Катарский истеблишмент и права ЛГБТ-сообщества

Обращение с ЛГБТК+ сообществом также вызывает беспокойство в Катаре.

В докладе правозащитников из Human Rights Watch, опубликованном в октябре этого года, говорится, что правоохранительные органы страны уже не раз арестовывали лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, подвергая их жестокому обращению в заключении.

"Представители ЛГБТК+ сообщества вынуждены жить скрытной частной жизнью, - говорит Бегум. - Они вынуждены всегда всё делать в тайне и надеяться, что их не арестуют".

Как и условия, с которыми сталкиваются рабочие-мигранты, удручающее положение ЛГБТК+ сообщества Катара также оказалось в центре внимания в связи с ЧМ-2022.

Но это внимание, по словам Бегум, привело к обратному эффекту: антигендерные или анти-ЛГБТ настроения на самом деле только усилились.

"Странным образом мы получили социально-противоположную реакцию с утверждениями, что ЛГБТ-сообщество и связанные с ним проблемы - порождение западного мира, - говорит Бегум. - Люди начинают грубить и публикуют в интернете всякие унизительные и гомофобные комментарии".

В прошлом году власти Катара конфисковали из продажи игрушки радужной раскраски, посчитав их "неисламским" товаром.

ФИФА и Катар подвержены пристальному вниманию в связи с обращением с представителями ЛГБТК+ сообщества, отношением к иностранной рабочей силе, а также правами женщин.

"Сейчас идет PR-битва с катарцами и ФИФА, которые говорят, что теперь здесь всё хорошо. Но, откровенно говоря, большинство правозащитных групп и журналистов, которые работают на местах, придерживаются совсем другого мнения", - добавляет Паттиссон.