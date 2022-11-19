Открытие чемпионата мира по футболу в Катаре

Всё готово к большой футбольной вечеринке в Катаре, старту чемпионата мира 2022 года, после преамбулы, отмеченной величайшим противоречием в истории этого первенства. Фейерверк для болельщиков уже состоялся за день до первого матча на стадионе "Аль-Байт", в котором встретятся два теоретически самых слабых соперника в группе А - сборные Катара и Эквадора.

"Фейерверк был потрясающим, - говорит этот аргентинский болельщик. - Я участвовал в 25 подобных мероприятиях (...) Я был на Олимпийских играх в Рио и Токио, на последнем чемпионате мира в России, но такого огненного искусства я не видел нигде в мире".

И хотя ещё не все болельщики прибыли, первые трудности уже ощущаются в фан-зонах. В субботу тысячи фанатов не пустили на концерт, посвященный чемпионату мира по футболу, что выявило проблемы, связанные с приездом в Доху и обеспечением безопасности на этом турнире FIFA. Ранее Катар вызвал ещё одну волну критики, отменив свое решение разрешить продажу пива у футбольных стадионов.

В 22-м чемпионате мира, который продлится до 18 декабря, принимают участие 32 команды.