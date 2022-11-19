English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Катар

Открытие чемпионата мира по футболу в Катаре

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Фейерверк к чемпионату мира по футболу в Катаре
Фейерверк к чемпионату мира по футболу в Катаре   -   Авторское право  Jon Gambrell/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Всё готово к большой футбольной вечеринке в Катаре, старту чемпионата мира 2022 года, после преамбулы, отмеченной величайшим противоречием в истории этого первенства. Фейерверк для болельщиков уже состоялся за день до первого матча на стадионе "Аль-Байт", в котором встретятся два теоретически самых слабых соперника в группе А - сборные Катара и Эквадора.  

"Фейерверк был потрясающим, - говорит этот аргентинский болельщик. - Я участвовал в 25 подобных мероприятиях (...) Я был на Олимпийских играх в Рио и Токио, на последнем чемпионате мира в России, но такого огненного искусства я не видел нигде в мире".

И хотя ещё не все болельщики прибыли, первые трудности уже ощущаются в фан-зонах. В субботу тысячи фанатов не пустили на концерт, посвященный чемпионату мира по футболу, что выявило проблемы, связанные с приездом в Доху и обеспечением безопасности на этом турнире FIFA. Ранее Катар вызвал ещё одну волну критики, отменив свое решение разрешить продажу пива у футбольных стадионов.

В 22-м чемпионате мира, который продлится до 18 декабря, принимают участие 32 команды.